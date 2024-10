UPCYCLING

Costureiras de Salvador ganham loja em shopping para venda de acessórios reciclados

Uma cooperativa de costureiras do bairro Castelo Branco, em Salvador, acaba de ganhar uma loja no Shopping Paralela através de iniciativa viabilizada pelo Repense Reuse, da Humana Brasil. No local, além de vender acessórios confeccionados a partir de resíduos têxteis, o grupo formado por 13 mulheres também vai oferecer serviços rápidos de ajustes de bainha, zíper e outros, com valores entre R$ 25 a R$ 40. A loja social em formato pop-up fica disponível até 15 de dezembro.