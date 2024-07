DIA 25

Crea-BA realiza evento Café com Mulheres

Estão previstas a participação de mulheres que se destacaram em suas áreas

Kelly Carneiro, Nadja Pacheco, Selma Alves, Maria Teresa Cerqueira, Joseval Carqueija, Iva Barbosa e Simone Troina Crédito: Divulgação

O Programa Mulher do Crea-BA realiza no dia 25 de julho um evento que vai reunir profissionais da Engenharia, Agronomia e Geociências para promover diálogo sobre as questões de gênero. Batizado de Café com Mulher, o encontro acontecerá das 17h às 21h, no Hotel Mercure. Para participar do evento as interessadas deverão doar um quilo de alimento e um pacote de absorventes. As inscrições serão feitas pelo Sympla. As vagas são limitadas.

De acordo com a coordenadora do Programa Mulher do Crea-BA, engenheira florestal Izabel Ceron de Paula, o evento é uma oportunidade de oferecer ideias para enfrentamento do assédio, promoção de respeito e de destaque dos diferenciais competitivos das mulheres. “Será um encontro promovido em um formato desconstruído que vai enaltecer os potenciais femininos, utilizando recursos legais disponíveis para criar ambientes de trabalhos mais justo e inclusivo”, completa.

Estão previstas a participação de mulheres que se destacaram em suas áreas, como a CEO da Viação Água Branca, engenheira Paula Barcellos Tommasi Corrêa, e a vice-presidente da Fieb Bahia, Arlene Vilpert. Na ocasião, também serão distribuídos materiais institucionais, seguidos por um painel interativo para discussão sobre a temática, que contará com a participação das palestrantes e da Engenheira Lucivanda Magalhães.

Lançado em 2021, o Comitê Gestor do Programa Mulher foi criado no sentido de reforçar o compromisso pela consolidação dos direitos sociais e políticos das mulheres em todas as dimensões, dada a importância dessa agenda, ação que envolve a valorização das profissionais registradas no sistema, bem como estimular o registro das engenheiras, agrônomas e profissionais das geociências, após formação acadêmica.

O Comitê Gestor do Programa Mulher da Bahia é composto por representantes das Câmaras Especializadas, da Mútua (Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea), das entidades, das instituições de Ensino e das profissões (confira abaixo a formação e respectivos currículos). O colegiado representa as 11 mil mulheres registradas no Conselho.

Conheça a composição do Comitê Gestor do Programa Mulher da Bahia:

Eng. Agrimensor Joseval Carqueija – Presidente do Crea-BA

Eng. Florestal – Izabel Ceron de Paula – Coordenadora do Comitê e representante do plenário.

Eng. Civil Grace Monteiro – Diretora geral da Mútua-BA – Ela representa a Caixa de Assistência de Profissionais do Crea no Comitê.

Eng. Civil Maria Teresa Cerqueira – Presidente do Ibape – Ela representa as Entidades.

Eng. Eletricista – Selma Alves. Ela representa às Instituições de Ensino.