ATROPELAMENTO

Criança de 12 anos morre atropelada após descer de transporte escolar na Bahia

O acidente ocorreu na BA-210 nesta terça (29). O condutor parou para prestar socorro, mas ela não resistiu

Uma menina de 12 anos, identificada como Analice Santos Rodrigues, morreu atropelada após descer do ônibus escolar em Remanso, no norte da Bahia, na noite de terça-feira (29). De acordo com a Polícia Civil, a criança saiu detrás de um ônibus escolar para atravessar a BA-210, quando foi atropelada por um veículo de passeio.