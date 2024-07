NORTE DA BAHIA

Criança de 5 anos provoca incêndio em casa após pais devolverem cachorros resgatados

Era só mais um sábado comum quando Sandra Queiroz, 40, saiu para jantar com as filhas e o marido na cidade de Juazeiro, no norte da Bahia. No dia seguinte, a dona de casa viu sua residência pegar fogo, após devolver dois filhotes de cachorro capturados pelas duas filhas, de 5 e 4 anos, na noite anterior. As duas crianças, que estavam sozinhas em casa no momento do incêndio, saíram do local a tempo e não ficaram feridas.