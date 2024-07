TRAGÉDIA

Crianças morrem carbonizadas após casa pegar fogo em Itabuna

Ainda não há informações sobre o que causou o incêndio

Da Redação

Publicado em 26 de julho de 2024 às 08:11

Casa pegou fogo em Itabuna Crédito: Reprodução

Duas crianças morreram após uma casa pegar fogo em Itabuna, no sul da Bahia. O incidente aconteceu nessa quinta-feira (25), no bairro São Lourenço.

Segundo a Polícia Civil, as crianças tinham 4 e 6 anos, e os corpos foram encontrados carbonizados. A mãe das crianças disse que saiu de casa e deixou os meninos com o pai, que conseguiu escapar do incêndio, de acordo com informações da TV Santa Cruz.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, equipes do 4º Batalhão dos Bombeiros Militares debelaram o incêndio. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a remoção dos corpos e demais procedimento legais. Ainda não se sabe a causa do incêndio.