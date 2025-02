OPORTUNIDADE

Curso gratuito de gastronomia tem vagas abertas em Salvador; saiba como participar

Inscrições vão até dia 05 de março

Maysa Polcri

Publicado em 20 de fevereiro de 2025 às 15:21

Curso de gastronomia com aulas gratuitas acontece em Salvador Crédito: Shutterstock

Aulas gratuitas de gastronomia sustentável estão sendo oferecidas em Salvador através do projeto Cozinha do Amanhã, realizado pelo Instituto Capim Santo. As inscrições estão abertas até o dia 5 de março e são destinadas para pessoas em vulnerabilidade social. A carga horária é de 200 horas, e as aulas terão início em 17 de março, em Pituaçu. >

O Cozinha do Amanhã oferece formação profissional na área de gastronomia, incluindo conceitos sustentáveis, que considera valores como o uso integral dos alimentos, valor nutricional e ingredientes locais. As aulas também abordam técnicas com carnes, peixes, ovos, massas, dentre outros conhecimentos para o dia a dia em uma cozinha profissional.>

As aulas vão ocorrer às terças, quintas e sextas-feiras, das 13h às 17h, a partir do dia 17 de março de 2025, no Campus Paralela da Universidade Salvador (Unifacs), na avenida Paralela. Para se inscrever, basta preencher um formulário online. Clique aqui. A iniciativa tem apoio do Instituto Terra Firme.>