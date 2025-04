FORMAÇÃO

Curso gratuito forma agentes para atuar em educação antirracista e orçamento público

Inscrições estão abertas até 24

Carol Neves

Publicado em 10 de abril de 2025 às 09:06

Richard Santos, docente da UFSB Crédito: Acervo Pessoal

Estão abertas até 24 de abril as inscrições para o curso gratuito "Educar para Reparar: Orçamento Público e Educação Antirracista", que visa formar agentes capazes de atuar na promoção da igualdade racial no sistema educacional. Com início em 5 de maio, a capacitação será realizada on-line, com encontros presenciais em Porto Alegre, São Paulo, Brasília, Porto Seguro e Salvador – todos transmitidos pelo YouTube. >

A iniciativa é promovida pelo Grupo de Pesquisa Pensamento Negro Contemporâneo da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), em parceria com a União de Negros e Negras pela Igualdade (UNEGRO) e apoio do Ministério da Educação. O curso tem como objetivo qualificar participantes para entender e intervir na elaboração de orçamentos públicos com enfoque antirracista, analisando mecanismos como o Fundeb e a Lei 10.639/2003, que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira. >

"Reconhecendo a educação como instrumento fundamental para a transformação social, o curso capacitará mil multiplicadores para combater o racismo estrutural e promover equidade racial através do entendimento do financiamento público da educação básica", explica Richard Santos, coordenador do GP-PNC. A formação é voltada para educadores, gestores, estudantes e ativistas que queiram atuar como agentes de mudança em suas comunidades. >

Os participantes terão acesso a cinco módulos que abordarão desde a compreensão crítica do orçamento público até estratégias de participação social na formulação de políticas educacionais. O corpo docente inclui especialistas como a professora Olgamir Amância (UnB), a historiadora Ynaê Lopes dos Santos (UFF) e o jurista Thiago Amparo (FGV). >

O curso surge em um contexto onde dados mostram que 27% dos estudantes negros abandonam o ensino básico, contra 19% dos brancos. "Esperamos fortalecer o debate sobre equidade racial na educação e contribuir para políticas que atendam às demandas históricas da população negra", completa Santos. >

As inscrições podem ser feitas pelo site https://pensamentonegro.com.br/educar-para-reparar/. O primeiro módulo ocorre de 5 a 8 de maio, com mesa presencial em Porto Alegre. A formação emitirá certificado aos participantes.>

SERVIÇO>

Curso: "Educar para Reparar: Orçamento Público e Educação Antirracista" >

Público: voltado à formação de ativistas dos movimentos sociais, estudantes, educadores e gestores educacionais para atuarem na elaboração e execução dos orçamentos públicos com uma perspectiva antirracista.>

Totalmente on-line>

Inscrições Gratuitas até 24/04: https://pensamentonegro.com.br/educar-para-reparar/>

Início das aulas: 05/05>

Realização: “Educar para reparar” é um curso de extensão promovido pelo Grupo de Pesquisa Pensamento Negro Contemporâneo da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), certificado pelo CNPq, em parceria com a União de Negros e Negras pela Igualdade (UNEGRO).>