FEMINICÍDIO

Pedreiro é condenado a 17 anos de prisão por morte de mulher em Itapuã

Tatiana Alves Nascimento foi assassinada em ocorrido em 2024

O tribunal do júri condenou Edeelson de Pinho Santana, 51, a 17 anos e 4 meses de prisão pelo feminicídio de Tatiana Alves Nascimento, ocorrido em fevereiro de 2024. A decisão foi proferida na segunda-feira (28), no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador. A vítima foi encontrada morta após passar dois dias sem ter contato com a família. Um filho de Tatiana encontrou a mãe morta, em cima da cama. >