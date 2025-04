SAINDO DE GUARULHOS

Companhia cita 'segurança a bordo' após expulsar dois passageiros de voo

American Airlines afirma que prioriza segurança após confusão que levou a expulsão de dois passageiros

Carol Neves

Publicado em 29 de abril de 2025 às 07:56

Confusão no voo Crédito: Reprodução

A American Airlines classificou como “problema de segurança a bordo” o incidente que causou o retorno de uma aeronave ao portão de embarque no Aeroporto Internacional de Guarulhos na última quinta-feira, 24 de abril. O voo, que tinha como destino Nova York, acabou partindo com atraso após dois passageiros serem retirados por agentes da Polícia Federal.>

De acordo com relatos de quem estava no avião, a confusão começou quando uma passageira brasileira se irritou com a demora para decolar e tentou invadir a cabine dos pilotos. A situação rapidamente saiu do controle e envolveu um segundo passageiro, que passou a discutir com a tripulação e outros ocupantes da aeronave.>

A companhia aérea informou que o retorno ao portão foi uma medida de precaução para garantir a segurança de todos a bordo. “A segurança de nossos clientes e colaboradores é nossa principal prioridade”, disse a empresa em nota. O voo, identificado como AA950, decolou novamente à 0h55, após a chegada da Polícia Federal.>

A empresa também destacou que suas Condições de Transporte visam proteger o bem-estar dos passageiros e da tripulação em qualquer situação. Até agora, não há confirmação sobre prisões ou outras medidas legais relacionadas ao caso. A Polícia Federal ainda não se manifestou oficialmente.>

Mais confusão em um voo da American Airlines!



Desta vez, uma passageira brasileira foi até a cabine do voo AA950, que partiria de Guarulhos para o JFK, e cobrou o piloto sobre o atraso



Ela foi contida por um dos comissários e, posteriormente, proferiu ofensas homofóbicas. pic.twitter.com/HNfHXrvr0L — AEROIN (@aero_in) April 28, 2025

Confusão>

De acordo com relatos, uma passageira brasileira ficou exaltada com a demora para a partida e tentou invadir a cabine de comando para confrontar os pilotos. A atitude provocou agitação dentro da aeronave e, em vídeos gravados por outros passageiros, é possível ver o momento em que ela é contida no corredor.>

A situação escalou quando outro homem começou a discutir com os comissários de bordo, com a mulher e com outros passageiros. Diante do tumulto, ambos foram retirados do avião.>

Leia nota da American Airlines:>