SAÚDE

Curso gratuito para gestantes está com inscrições abertas

Realizado pelo Instituto Terra Firme em parceria com a UniFTC, projeto acontece no dia 18 de junho

Da Redação

Publicado em 27 de maio de 2024 às 22:59

Curso gratuito é destinado a gestantes de Salvador Crédito: Pixel-Shot | Shutterstock

Estão abertas as inscrições para o projeto Carinho de Mãe, um curso gratuito destinado a gestantes de Salvador, realizado pelo Instituto Terra Firme em parceria com a UniFTC. O curso acontece no dia 18 de junho, na Paróquia Nossa Senhora da Vitória, e visa proporcionar um dia de aprendizado e cuidado para as futuras mamães baianas. As inscrições seguem até o dia 10 de junho.

O Carinho de Mãe contará com uma equipe de profissionais voluntários da UniFTC, incluindo ginecologistas, pediatras, odontologistas, nutricionistas e psicólogos, em palestras sobre saúde da mulher, primeiros cuidados com o bebê, saúde bucal, nutrição e apoio psicológico. Além disso, o Instituto Terra Firme oferecerá almoço e lanche para todas as participantes, com apoio do Grupo Lemos Passos.

A iniciativa do Instituto Terra Firme é uma resposta direta às preocupações levantadas por recentes dados do Instituto Cidades Sustentáveis, que apontaram Salvador como a capital brasileira com o pior indicador de desnutrição infantil. De acordo com o levantamento, quatro em cada 100 crianças menores de cinco anos estavam desnutridas em 2021, conforme dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan) do Ministério da Saúde.

Com foco nos primeiros mil dias de vida das crianças, período que vai do primeiro dia de gestação até os dois anos de idade, o projeto Carinho de Mãe vai reforçar que este é um período decisivo para o desenvolvimento saudável das crianças. “Hoje, sabemos que este período tão crucial não apenas para o crescimento físico, mas também para o desenvolvimento intelectual e social da criança, pode mudar radicalmente seu futuro”, afirma Flávia Peres Lima, presidente do Instituto Terra Firme.