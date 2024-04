DIVERSÃO E SAÚDE

Da terceira idade aos pets: passeio de bike reúne mais de 1 mil pessoas na orla de Salvador

Quinta edição do Pedal da Cidade aconteceu neste domingo (14)

Maysa Polcri

Publicado em 14 de abril de 2024 às 11:27

A tutora Arlete Matos, 47, levou a cachorra Juju para participar do evento Crédito: Marina Silva/CORREIO

Inclusiva, divertida e com benefícios para a saúde. Assim foi mais uma edição do Pedal da Cidade, que aconteceu pelo quinto ano em Salvador. Cerca de 1,1 mil pessoas se reuniram no passeio de 17 quilômetros pela orla da capital baiana, neste domingo (14). Gente de todas as idades, regiões e, acredite se quiser, até pets participaram. O evento de ciclismo integra o Festival Viva Salvador, que celebra os 475 anos da cidade.

A largada foi dada às 8h15, no Parque dos Ventos, na Boca do Rio. Os sons de clássicos do axé baiano tocados em um trio elétrico guiaram os ciclistas até o Rio Vermelho. O retorno foi feito nas imediações do Largo da Mariquita, e os participantes voltaram ao ponto de partida. O tempo parcialmente nublado e a chuva da madrugada não afastaram o público. Aos 52 anos, a técnica de segurança Lucibel Chagas participou pela segunda vez do evento.

"Se manter ativo é muito bom, nós mexemos com o corpo e a cabeça. É uma higiene mental. Não tem coisa melhor que viver com saúde", celebrou. Lucibel faz parte de um grupo de ciclistas e já percorreu trajetos de mais de 30 quilômetros. “Quando a gente termina, é uma sensação de paz. Você pode estar com qualquer problema, mas ao pegar a bike e dar um giro, tudo fica melhor”, disse.

Quinta edição do Pedal da Cidade aconteceu neste domingo (14) Crédito: Marina Silva/CORREIO

O segurança Jailton Dias, de 56 anos, também não perdeu a oportunidade de participar de mais uma edição do evento. “Eu comecei a ter contato com a bike no trabalho, daí fui me envolver com um grupo de ciclistas e já pedalo há 15 anos”, contou. “É um esporte que ajuda na saúde, mas também é inclusivo e nos traz muitas amizades”, completou.

Não é exagero dizer que quem quiser participar, é bem vindo. Arlete Matos, 47, trouxe a pequena Juju como companhia no passeio. Juju é uma cachorrinha da raça dachshund, que estava acomodada em um sling - também chamado de canguru, o utensílio é utilizado para carregar bebês junto ao corpo.

A relação entre tutora e pet se confunde com a história de Arlete e o esporte. Durante a pandemia, a supervisora de operações enfrentou episódios de depressão. Foi nesse período que adotou Juju e começou a pedalar. “A gente ganhou Juju na pandemia. Ela me salvou de uma depressão, assim como os passeios de bike. Viramos companheiras e fazemos tudo juntas, andamos de bicicleta e de moto também”, explicou.

De óculos escuros, com chapéu rosa e bem acomodada na tutora, Juju foi uma atração à parte durante o trajeto. "Ela fica quietinha. Está tremendo um pouquinho por causa do frio, mas ela adora. É a segunda vez que participamos do Pedal da Cidade”, disse Arlete, que mora em Brotas. As aventuras da tutora e Juju são, inclusive, compartilhadas no perfil do Instagram do pet, o @mundodajuju04, que tem mais de 3,5 mil seguidores.

O percurso teve duração média de duas horas e não é preciso ser ciclista profissional para participar, como explica Liana Oliva, coordenadora do programa Salvador Vai de Bike. “O Pedal da Cidade já faz parte do calendário anual de ações do Salvador Vai de Bike. Temos pessoas de todos os bairros da cidade, idades e uma presença muito forte das mulheres. É um pedal em ritmo iniciante, para quem quer ter a primeira experiência de pedalar na rua”, disse.