NA SEMI INTENSIVA

De alta da UTI, Netinho segue internado e mantém rotina de banhos de sol e fisioterapia em hospital

Cantor precisou abrir mão das apresentações que faria durante o Carnaval por conta de problemas de saúde

Perla Ribeiro

Publicado em 7 de março de 2025 às 11:34

Internado na UTI, Netinho cancela shows que faria no Carnaval Crédito: Reprodução

O cantor Netinho segue internado há 11 dias no Hospital Aliança Star. Ao longo desses dias, ele revelou que vem apresentando constantes melhorias no quadro de saúde. Na última quarta-feira (5), por exemplo, teve alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para a semi-intensiva. Também já não sente mais as dores que levaram à sua internação. No hospital, ele segue em tratamento e com uma rotina que inclui banhos de sol, caminhadas e fisioterapia. "Tudo seguindo muito bem. Positividade, saúde, autoestima elevada, amor próprio em alta, vamos que vamos", postou o artista na manhã desta sexta-feira, em uma rede social. >

Internado após sentir fortes dores e dificuldade para se movimentar, Netinho revelou que já recebeu um diagnóstico. Na última segunda-feira (3), ele atualizou os fãs sobre a situação e disse que já descobriu o que tem, mas ainda não vai revelar com detalhes o quadro. "Iniciei meu tratamento anteontem [sábado, 1º]. Será sigiloso. O momento é de total dedicação dos médicos e minha. Quando tudo acabar vou pedir façam relatório completo e vou divulgando", disse.>

Diariamente, ele usa a rede social para atualizar os fãs sobre o seu estado de saúde. "É provável que, o que causou a minha dor seja consequência, ainda, do que eu vivi em 2013 e 2014 nos hospitais. Estamos desvendando aqui", explicou o cantor. "Está tudo ótimo, sem dor alguma, sigo nas duas etapas de fisioterapia aqui, caminhando todo dia, fazendo exercício físico", comentou, no último domingo (2).>

Por conta de problemas de saúde, Netinho foi obrigado a ficar de fora do Carnaval que celebra os 40 anos do Axé Music. Ele faria seis apresentações em cinco dias de folia. "Cancelei, mas os contratantes todos entenderam, minha banda, equipe, todo mundo", afirmou. Ele faria o primeiro show do Carnaval no dia 28 de fevereiro, em São Luís, no Maranhão.>