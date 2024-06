NA ESTRADA

De volta para casa: BR-324 tem tráfego intenso no feriado de São João

Segundo a ViaBahia, concessionária que administra a rodovia, há lentidão do Km 552 ao 600

Publicado em 24 de junho de 2024 às 16:59

Tráfego intenso na BR-324 Crédito: Reprodução

Quem trabalha na terça-feira (25), encerrou as comemorações juninas nesta segunda (24) e já coloca o pé na estrada. O fluxo de veículos é intenso na BR-324, sentido Salvador. De acordo com a ViaBahia, concessionária que administra a rodovia, há lentidão do Km 552 ao 600. No Km 535, há lentidão com velocidade entre 20 km/h e 40 km/h e retenção no Km 05.

O engenheiro civil Marcos Moura, 26 anos, se prepara para deixar os festejos de Serrinha, no interior da Bahia, para retornar à capital nesta tarde. O fim da folia acontece por uma única razão: necessidade de retornar ao trabalho na terça-feira (25). “Esperamos que hoje não tenha tanto engarrafamento, até porque o pessoal vai ficar lá [para curtir o último dia festa]”, disse Marcos.

Na sexta-feira (21), quando deixou a capital baiana com mais dois amigos às 20h, o engenheiro enfrentou um trânsito intenso. “Uma viagem que era para ser feita em 2h30, fizemos em 3h40, mais ou menos”, relatou. Embora ainda não tenha entrado na BR-324 nesta segunda, Marcos observou que muitas pessoas estão dirigindo alcoolizadas. “O que eu vi é gente bebendo e dirigindo. Isso é um fato que tem muito”, disse.

Quem também enfrentará o tráfego intenso no feriado é o jornalista Carlos Bahia Filho, 25 anos. Ele saiu de Salvador na madrugada de sexta-feira (21), às 2h, em direção a Lençóis, e evitou o maior fluxo de carros, que foi intensificado ao longo da manhã.

No entanto, a volta deverá ser diferente. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), há lentidão na aproximação da lombada na comunidade do Bessa, antes do acesso da BR-101 para a BR-324, com cerca de 500 metros de tráfego lento.

"O pessoal até queria ficar um pouco mais e tal, o pessoal que consegue estar mais flexível, mas eu tenho trabalho amanhã e outras pessoas também, é normal”, disse Carlos. Na tentativa de reduzir o tempo na estrada, ele e os amigos almoçaram em Lençóis para evitar paradas durante a viagem. “Não parar em posto, meio de estrada, que a comida é meio assim, meio duvidosa, e decidiu tentar aproveitar até o finzinho mesmo, a cidade e tal, que a gente gostou muito”, finalizou.

Os usuários que precisarem do suporte da ViaBahia durante o deslocamento, podem entrar em contato pelos números 0800 6000 324, para ocorrências na BR-324, e 0800 6000 116 para atendimentos na BR-116.

Como garantir uma viagem mais segura, segundo a PRF:

Levar água e alimentos leves, que possam ser consumidos para que o condutor canse menos e tenha mais de conforto durante a viagem;

Planejar locais de parada, tanto para se alimentar quanto para descansar;



Se for possível, revezar a direção com outra pessoa;



Revisar equipamentos como pneus, sistema de iluminação e limpadores de para-brisas, uma vez que sempre chove no São João;



Respeitar as sinalizações;



Se consumir bebida alcoólica, não dirigir.