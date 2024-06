SÃO JOÃO

Saiba quais trechos das rodovias federais que cortam a Bahia registram mais acidentes no período junino

O ditado já diz: cuidado nunca é demais. O conselho é ainda mais pertinente em períodos de festa que aumentam o fluxo das estradas, como o São João. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a festa é o feriado com maior movimentação nas rodovias.

O local com mais ocorrências de mortes graves é o trecho de Amélia Rodrigues da BR-324, entre o km 520 e o km 540. Esses estão geralmente relacionados a excesso de velocidade. “Como a 324 é uma via duplicada, as pessoas acabam exagerando na velocidade”, afirma o policial rodoviário federal Fábio Rocha, representantes do Núcleo de Comunicação Social da PRF/BA.