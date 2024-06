SÃO JOÃO

Clima de São João: saída de Salvador tem movimento intenso na rodoviária e no ferry

Só pela rodoviária, mais de 150 mil pessoas devem sair da capital no período junino

Raquel Brito

Publicado em 20 de junho de 2024 às 20:55

Movimento intenso na rodoviária começou já na quinta-feira (20) Crédito: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO

O trânsito intenso em frente ao Terminal Rodoviário de Salvador não nega: tem feriado chegando. Na fila de carros, há quem desista e siga a passos apressados até a plataforma de embarque, com a meta de chegar a tempo no ônibus e o mais rápido possível no destino do São João. Mais de 150 mil pessoas devem deixar Salvador através da rodoviária para os festejos juninos, de acordo com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba).

Foi o caso de Marcilon Costa, 38, e Thaila Beatriz, 19. Por conta do engarrafamento, eles chegaram à rodoviária no limite do embarque, a tempo de ouvir a última chamada para a saída do ônibus na plataforma 37.

“Está muito cheio, foi uma dificuldade conseguir entrar. Mas eu estou muito animada, feliz porque deu tempo. Estou aqui com a ansiedade à flor da pele para a festa”, disse Thaila, antes de correr para entrar no veículo.

Além dos 540 horários oficiais diários, a Agerba autorizou 400 horários extras entre os dias 18 e 24 de junho. Outros horários extras poderão ser ofertados pelas empresas, caso a demanda aumente.

De acordo com a agência, as cidades mais procuradas no período junino são: São Francisco do Conde, Santo Antônio de Jesus, Amargosa, Cachoeira, São Félix, Muritiba, Castro Alves, Senhor Do Bonfim, Vitória Da Conquista, Cruz das Almas, São Felipe, Irecê, Itaberaba, Piritiba, Itabuna, Ilhéus, Ibicuí, Porto Seguro, Litoral Norte, Chapada Diamantina, Alagoinhas e Serrinha.

Tentando fugir da correria, Jucileide Costa, 34, chegou com duas horas de antecedência na rodoviária, com medo de não encontrar mais passagens para ela e seu filho. De férias, a arrumadeira escolheu viajar na quinta-feira para evitar o alvoroço do fim de semana.

“Vi na TV que estava engarrafado e vim logo para não perder o ônibus. Vou para Ruy Barbosa ver minha família. Agora é ir ser feliz, curtir o São João comendo um amendoim e um milho assado”.

Para quem pegou a estrada na tarde desta quinta-feira (20), de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito fluía bem na saída de Salvador, sem congestionamentos consideráveis.

Já aqueles que escolheram sair de Salvador via ferry-boat com seus próprios veículos enfrentaram até quatro horas de espera para o embarque. Com chapéu de palha na cabeça e o cachorro de estimação no colo, o casal Isabelle Ameno, 32, e Rodson Marcelo, 32, esperaram duas horas e meia até conseguir pegar o caminho para Valença, no litoral sul do estado.

“Preferimos ir pelo ferry porque, apesar da espera, é mais tranquilo. Está devagar, mas a gente já esperava. É melhor que amanhã, que realmente vai ser o pico de pessoas saindo da cidade”, disse Rodson.

Isabelle, Rodson e o cachorro Pingo vão passar o São João em Valença Crédito: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO

E quando as filas começam a se formar, eles também aparecem: os vendedores ambulantes, com produtos que vão de garrafas de água a panos de prato. Paulo César, 62, vende sopa, caldos e mingau feitos pela esposa na região do ferry. Nesta quinta, vendeu em uma hora de trabalho mais do que vende em dias inteiros de trabalho em datas comuns.

“Eu vendo tudo quando tem um feriado assim. O meu foco é o meio da fila. Daqui a pouco, não tem mais nada aqui. Com o que eu consegui hoje, já podia ir para casa descansar para amanhã, porque já passei da minha meta”, celebrou.

Os passageiros que optaram pelo ferry-boat sem veículos, por outro lado, encontraram um guichê sem fila. Entre eles, estava a barreirense Giliane Pacheco, 42. Pronta para passar o São João com o namorado na ilha, a cozinheira se surpreendeu ao encontrar o espaço vazio, e comprou as passagens em menos de cinco minutos.

“Vai ser minha primeira vez lá, sempre passo aqui em Salvador. Este ano a gente quis inovar, passar com os amigos. Eu esperava chegar aqui e ver uma fila enorme”, contou.

Guichê para passageiros do ferry-boat estava vazio nesta quinta Crédito: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO

Entre o São João e a Independência da Bahia, a estimativa é que haja um fluxo 5% maior em relação ao mesmo período de de acordo com a Internacional Travessias (ITS), que administra o transporte.

Nesse intervalo, o sistema irá operar de forma especial. Até quarta-feira (03/07), os ferries Ivete Sangalo, Zumbi dos Palmares, Anna Nery, Pinheiro, Dorival Caymmi e Maria Bethânia estarão à disposição da operação.

O sistema vai funcionar com saídas de hora em hora, das 5h às 23h30, de segunda a sábado, e das 06h às 23h30, domingos e feriados. A ITS ainda prevê a realização de viagens extras ao longo do dia, nos momentos de maior demanda, respeitando a disponibilidade dos barcos e os períodos de manutenção obrigatória, preventiva ou corretiva, que venham a ocorrer.

A empresa afirma ainda que está reforçando todas as equipes de trabalho para o período. Uma equipe de manutenção noturna estará 100% disponível para garantir a eficiência da frota de embarcações, por exemplo. Sobre a limpeza dos barcos, diz que equipes estarão a bordo, para garantir de maneira efetiva a manutenção das áreas comuns e banheiros durante as viagens.

O Projeto São João 2024 é uma realização do jornal Correio com apoio do Sicoob.