Salvador é destino mais procurado em rodoviárias para o São João

Capital teve aumento de 72% na procura para viagem

Da Redação

Publicado em 18 de junho de 2024 às 13:09

São João na Saúde, em Salvador Crédito: Divulgação

Salvador é o destino mais procurado nas rodoviárias para o São João. A capital baiana teve um aumento de 72% na procura para compra de passagens rodoviárias, segundo a plataforma de serviços ClickBus. Os trechos mais comprados e procurados pelos consumidores são para o fim de semana de 21 a 23 de junho.

Quem mais procurou a cidade foram passageiros de São Paulo, Aracaju e Serrinha. Na contramão, os soteropolitans buscam por viagens para Caruaru, Aracaju e João Pessoa.

Com o feriado da segunda-feira (24) algumas cidades nordestinas emendaram as comemorações com o fim de semana. Após a capital baiana, aparece na lista João Pessoa (PB) com aumento de 58%, Recife (PE), Aracaju (SE), Caruaru (PE) e Campina Grande (PB). No Brasil, o aumento foi de 55% nas vendas de passagens rodoviárias para a festa junina, comparado com o mesmo período do último ano.

“Estamos contentes de registrar esse aumento de buscas por passagens rodoviárias, isso comprova que os consumidores estão optando cada vez mais por viajar de ônibus. O São João é uma das festas mais tradicionais e importantes do Brasil, não podemos ficar de fora e por isso disponibilizamos promoções para o período”, afirma Phillip Klien, CEO da ClickBus.

Confira os trechos mais comprados por região, para o fim de semana de 21 a 23 de junho:

Campina Grande:

Recife, PE | Campina Grande, PB

Maceió, AL | Campina Grande, PB

Santa Cruz do Capibaribe, PE | Campina Grande, PB

Caruaru:

Recife, PE | Caruaru, PE

Aracaju, SE | Caruaru, PE

Salvador, BA | Caruaru, PE

Aracaju:

Salvador, BA | Aracaju, SE

Recife, PE | Aracaju, SE

Maceió, AL | Aracaju, SE

João Pessoa:

Recife, PE | João Pessoa, PB

Salvador, BA | João Pessoa, PB

Fortaleza, CE | João Pessoa, PB

Salvador:

Aracaju, SE | Salvador, BA

São Paulo, SP | Salvador, BA

Serrinha, BA | Salvador, BA

Recife:

Maceió, AL | Recife, PE

Fortaleza, CE | Recife, PE

Aracaju, SE | Recife, PE

Para marcar presença nas celebrações de São João, a ClickBus está com promoções especiais até o final do mês de junho. As passagens rodoviárias estão com descontos de 10% a 50%, dependendo da rota escolhida. Os consumidores que querem aproveitar os descontos, precisam acessar o site ou fazer download do app, disponível para Android e iOS.