SÃO JOÃO

Aqui a tradição reina: as cidades do interior onde o forró comanda o São João

Mesmo com a expansão da festa, muitos municípios baianos priorizam o ritmo na agenda junina

Raquel Brito

Publicado em 17 de junho de 2024 às 16:05

São João de Mucugê Crédito: Arquivo CORREIO

Por muito tempo, São João foi sinônimo de milho e amendoim cozidos, roupas quadriculadas e muito forró. Mas a celebração tem se tornado tão popular que, hoje, a maioria das cidades baianas busca artistas bombados de todos os gêneros para protagonizar os festejos. Tanto é que, das cinco atrações mais contratadas pelas prefeituras para o período junino este ano, apenas uma é de forró: o grupo Calcinha Preta, que ocupa o quarto lugar.

Na contramão dessa tendência, municípios por toda a Bahia fazem questão de priorizar o forró pé de serra, ou “forró raiz”, na programação, como forma de preservar essa tradição. Ao menos 18 tiveram ou terão forrozeiros como as principais atrações das suas festas de junho em 2024, de acordo com informações concedidas pelas prefeituras ao Painel de Transparência dos Festejos Juninos, ferramenta do Ministério Público e dos tribunais de contas do Estado e dos Municípios.

Mucugê, na Chapada Diamantina, é um exemplo de município que atrai visitantes pelo São João tradicional, com bandeirolas decorando a praça e sanfoneiros dando o tom da festa. “O São João de Mucugê é conhecido e considerado a festa mais autêntica e tradicional da Bahia, com bandas e artistas do gênero pé de serra tradicional se apresentando na Praça dos Garimpeiros em dois palcos, sem intervalo”, afirma a prefeitura.

Há 27 anos, o apresentador Renan Pinheiro tem mais uma paixão: a música. Neto de sanfoneiro, ele cresceu ouvindo xote, baião e galope e toca em casas de show desde os 13 anos de idade. Este ano, Renan será uma das atrações que levarão o forró para cidades como Biritinga, no nordeste do estado.

“Tenho muito orgulho [de manter essa tradição]. É transmitir o legado dos meus avós. O São João é um evento que nos conecta com um mundo de pessoas que estão sempre a viver intensamente esse período. Em linhas gerais, São João é comportamento, gastronomia, onipresença, dança, música. É tudo!”, diz.

Confira onde ainda dá para dançar o tradicional dois pra lá dois pra cá na Bahia durante o São João:

Biritinga

21/06

- Trakinos do Forró

22/06

- Pakera Kente

- Renan Pinheiro

- Saullo Prado

- Victor Lopez e Forró Cassutinga

23/06

- Frutos da Cajazeira

- Paroara

- Tatua - O Mensageiro do Forró

- Tico Menezes

29/06

- Nikassio dos Teclados

- Reni Sales

Ituaçu

21/06

- Batista Lima

- Coração Cigano

- Fulo Mamulengo

22/06

- Forrozão Kasaca



23/06

- Chega Mais

- Lauro Bonde

- Maike José

24/06

- Frank Aguiar

- Xamego Proibido



Mata de São João

22/06

- Adelmario Coelho

- Junior Moura

23/06

- Alcymar Monteiro

- Forró Kassua

- Simone Mendes

24/06

- Tarcísio do Acordeon

Mucugê

22/06



- Forrozão do Capitão

- Maike José

- Sebastian Silva

23/06

- Frank Aguiar

- Marquinho Café

- Raimundinho do Acordeon

- Renan Mendes

24/06

- Coração Cigano

- Encosta Neu

- Os Mestres do Ceará

- Rony Barbosa

01/07

- Tierry

20/07

- Thiago Aquino

Vitória da Conquista

18/06

- Elba Ramalho

- Robertinha

19/06



- Alcymar Monteiro

- Frank Aguiar

20/06

- Nadson O Ferinha

- Rony Barbosa

21/06



- Doro do Brasamundo

- Nando Cordel

22/06

- Chambinho do Acordeon



O projeto São João 2024 é uma realização do jornal Correio com apoio do Sicoob.