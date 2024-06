RUMO AO INTERIOR

Guia das estradas no São João: confira onde encontrar restaurantes e pousadas

CORREIO preparou lista com opções que vão desde a BR-324 até a BA-262

Larissa Almeida

Publicado em 15 de junho de 2024 às 05:00

Maria Antônia Café e Restaurante é uma das opções encontrada nas estradas rumo ao interior Crédito: Reprodução/Instagram

Nas ruas da capital e do interior, as bandeirolas coloridas e as vendas de licor em cada esquina são o anúncio de que o clima junino já está em vigor. Em todo canto, é possível parar e ouvir, ainda que de longe, o som do forró sanfonado na voz de um artista em algum palco, na rádio ou no cantarolar de um legítimo baiano apaixonado pelo São João.

Em Salvador, desde o dia 11 deste mês, o soteropolitano já pôde ter um gostinho maior do arrasta-pé no Centro Histórico e, desde quinta-feira (13), também pôde desfrutar da festa com atrações de grande renome no Parque de Exposições. Mas se engana quem pensa que o tradicional êxodo para o interior não vai ter vez diante das atraentes opções reservadas pela capital. De acordo com a VIABAHIA, concessionária responsável pelas BR-324 e BR-116, mais de 370 mil veículos devem passar pela BR-324 durante o período festivo. Isso corresponde a um crescimento de 34% no fluxo de veículos em comparação com dias convencionais. Na BR-116, o aumento previsto é de 15,5%, entre os dias 19 e 25 de junho.

Para auxiliar os viajantes que vão colocar o pé na estrada para garantir o forró no interior, o CORREIO preparou um guia com todos os serviços disponíveis no caminho para algumas cidades que vão comemorar o São João em grande estilo. São elas: Jequié, Vitória da Conquista, Santo Estevão, Feira de Santana, Amargosa, Jaguaquara, Serrinha Cruz das Almas, Senhor do Bonfim, Santo Antônio de Jesus, Ibicuí, Lençóis, Xique-Xique, Poções e Irecê

Nesta matéria, você encontra opções de hospedagem e restaurantes nas estradas. Confira abaixo:

Pousadas/Hotéis

BR-324

1. Hotel Fazenda Mirage

Endereço: BR-324, s/n Zona Rural, Amélia Rodrigues - BA, 44230-000

Telefone: (71) 3011-0088

2. Fazenda Guimarães

Endereço: BR-324, 75 - Maracangalha, São Sebastião do Passé - BA, 43850-000

Telefone: (71) 98882-9394

3. Pousada Universo

Endereço: Av. Transnordestina, 3150 - Campo Limpo, Feira de Santana - BA, 44032-411

Telefone: (75) 3226-2828

4. Hotel Brasil

Endereço: Rua Comandante Almiro, 742 - Centro, Feira de Santana - BA, 44067-060

Telefone: (75) 3623-4043

BR-116

1. Pousada e Churrascaria Farroupilha

Endereço: BR-116 - Lagoa das Flores, Vitória da Conquista - BA, 45000-000

Funcionamento: Todos os dias, das 8h30 às 23h

Telefone: (77) 98163-6348

2. Hotel Irmãos Vaz

Endereço: Rod. Santos - Dumont - BR 116, km 43, 2225 Entroncamento De, Jaguaquara - BA, 45345-000

Telefone: (73) 98820-2505

3. Pousada Requinte

Endereço: Av. Rio Bahia, 530 - Centro, Santo Estêvão - BA, 44190-000

Telefone: (75) 99116-3772

4. Pousada Itajuípe

Endereço: BR-116 - Novo Horizonte, Feira de Santana - BA, 44036-331

Telefone: (75) 3226-1409

5. Hotel Mota

Endereço: BR-116, 4093 - Entroncamento, Jaguaquara - BA, 45345-000

Telefone: (73) 3530-1535

BR-420

1. Hotel Henrique

Endereço: Hospital Street, 208 A - BR-420, Ubaíra - BA, 45310-000

Telefone: (75) 3544-2849

2. Hotel Vale do Jiquiriçá

Endereço: BR-420, km 39 - Prazeres, Jiquiriçá - BA, 45470-000

Telefone: (75) 3651-2179

3. Hotel da Purificação

Endereço: Praça da Purificação, 45 - Centro, Santo Amaro - BA, 44200-000

Telefone: (75) 3241-4890

BR-101

1. Pousada e Restaurante Sebastian

Endereço: BR-101, Rua Sebastião Pereira dos Santo, n 321 - Centro, Gov. Mangabeira - BA, 44350-000

Telefone: (75) 98128-7301

2. Pena Branca Hotel

Endereço: BR-101, KM 262 - Amparo, Santo Antônio de Jesus - BA, 44436-242

Telefone: (75) 3632-0254

3. Milla Hotel

Endereço: Av. Pres. Getúlio Vargas, 5620 - Centro, Teixeira de Freitas - BA, 45995-003

Telefone: (73) 3291-8009

BA-502

1. Hotel Phyccus

Endereço: Rua Glicério Dultra dos Santos N° 123, BA 052 KM, Ipirá - BA, 44600-000

Telefone: (75) 99100-2462

2. Pousada da Serra

Endereço: BA-502, R. Dannemann, 800 - centro, São Félix - BA, 44340-000

Telefone: (75) 98173-5186

BA-026

1. Pousada Santiago

Endereço: Rua do Comercio Pov - Pé de Serra, Maracás - BA, 45360-000

Funcionamento: Todos os dias, das 5h às 22h

Telefone: (73) 99173-4971

2. Pousada Sincorá

Endereço: BA-026, s/n - Povoado São Jorge, Contendas do Sincorá - BA, 46620-000

Funcionamento: 24h

Telefone: (77) 99198-6208

3. Hotel Fazenda São Miguel

Endereço: Povoado Rio Vermelho, BA-026, Elísio Medrado - BA, 45305-000

Telefone: (71) 99210-1490

BA-500

1. Hotel Valparaíso

Endereço: R. Lions Clube, 1367, Cruz das Almas - BA, 44380-000

Telefone: (75) 3621-1574

2. Pousada Buganvilia

Endereço: N, Av. Getúlio Vargas, 1973, Cruz das Almas - BA, 44380-000

Telefone: (75) 99108-1340

BA-052

1. Pousada Morro do Chapéu

Endereço: R. Nova Jerusalém, 5-203 - Morro do Chapéu, BA, 44850-000

Telefone: (74) 3653-1131

2. Hotel e Churrascaria Ponto 4

Endereço: BA-052, S/N, BA-052, Irecê - BA, 44900-000

Funcionamento: Todos os dias, das 6h às 22h

Telefone: (74) 99901-5768

BA-262

1. Pousada Vila do Sossego - Iguaí

Endereço: BA-262, Iguaí, BA, 45280-000

Telefone: (73) 98811-5118

2. Pousada São Rafael

Endereço: R. Juraci Magalhães, 448 - Centro, Ibicuí - BA, 45290-000

Telefone: (73) 98136-3216

3. Pousada do Bosque

Endereço: BA-262 - Centro, Itajuípe - BA, 45630-000

Telefone: (73) 99196-5555

Restaurantes/Lanchonetes

BR-324

1. Maria Antônia Café e Restaurante

Endereço: BR-34, KM 584, Distrito Industrial, Candeias - BA, 43850-000 (sentido Salvador – Feira de Santana)

Funcionamento: Todos os dias, das 6h às 14h30

Telefone: (71) 3121-3535

2. Vovó Dalva

Endereço: BR-324, KM 480 - Candeias, BA (logo após o viaduto de Candeias, sentido Salvador)

Funcionamento: Todos os dias, das 6h30 às 15h

Telefone: (71) 3607-5010

3. Rei da Pamonha

Endereço: Rodovia BR 324, Km 20, nr 89, Simões Filho - BA, 43700-000

Funcionamento: Todos os dias, das 6h30 às 20h

Telefone: (71) 3396-1547

4. Churrascaria Aratu

Endereço: Rodovia, BR-324, 2050 - Lot. Recanto dos Eucaliptos, Simões Filho - BA, 43700-000

Funcionamento: Todos os dias, das 6h às 22h

Telefone: (71) 4122-8282

5. Horto Café da Feirinha

Endereço: BR-324 - Amélia Rodrigues, BA, 44245-000

Funcionamento: Segunda-feira, das 7h às 17h; quarta a domingo, das 8h às 16h

Telefone: (75) 99249-7511

BR-116

1. Restaurante Carne na Brasa

Endereço: Avenida Rio Bahia, BR-116, 3020, Santo Estevão - BA, 44190-000

Funcionamento: Segunda a sábado, das 7h às 15h30

Telefone: (75) 99144-5585

2. Kiosk Beira Rio

Endereço: BR-116, s/n Ponto do Rio Jacuípe, Feira de Santana - BA, 44001-032

Funcionamento: Todos os dias, das 11h às 17h

Telefone: (75) 99117-6130

3. Ivan Churrascaria

Endereço: Av. Transnordestina, BR 116 - KM 04 - Parque Ipe, Feira de Santana - BA, 44054-008

Funcionamento: Segunda a quinta, das 10h às 21h; sexta e sábado, das 9h30 às 23h; domingo, das 9h30 às 19h

Telefone: (75) 3224-5684

4. O Lanchão - Lanchonete e Restaurante

Endereço: BR-116, Rod. Santos Dumont - Boaçu, Jequié - BA

Funcionamento: Terça a sábado, das 8h às 20h; domingo e segunda, das 11h às 19h

5. Restaurante Alto da Torre

Endereço: Rodovia BR 116, km 877 - Vitória da Conquista, BA, 11955-000

Funcionamento: Todos os dias, das 6h às 22h

Telefone: (77) 98851-9278

BR-420

1. Recanto Bar do Gonçalo

Endereço: BR-420 - Cachoeira, BA, 44300-000

Funcionamento: Todos os dias, das 7h às 22h

Telefone: (75) 99951-8860

2. Restaurante Parada Obrigatória

Endereço: BR-420, na altura do KM 344, Jaguaquara - BA, 45345-000 (ao lado do Ifba)

Funcionamento: Segunda a quinta, das 9h às 18h; sexta, sábado e domingo, das 9h às 21h

Telefone: (11) 99125-6716

BR-101

1. Churrascaria Boi na Brasa

Endereço: BR-101 - Humildes, Feira de Santana - BA

Telefone: (75) 98369-0656

2. Restaurante Cantinho da Rosa

Endereço: BR-101, Povoado Bonfim, KM 269, Zona Rural, Santo Antônio de Jesus - BA, 44447-899

Telefone: (75) 99954-8053

3. Pena Branca Churrascaria

Endereço: BR-101 - Amparo, Santo Antônio de Jesus - BA, 44572-610

Funcionamento: Todos os dias, das 6h às 22h

Telefone: (75) 3632-5999

4. Restaurante Cantinho da Esperança – Galinha Caipira

Endereço: Rodovia Governador Mário Covas, Teolândia, BR-101

Funcionamento: Todos os dias, das 10h às 16h

Telefone: (73) 98208-6027

5. Parada Gourmet

Endereço: Rodovia BR 101, Km 197- Rua Principal, Capoeiruçu, Cachoeira - BA, 44300-000

Funcionamento: Segunda a quinta, das 7h às 22h; sexta-feira, das 7h às 16h; sábado, das 18h às 22h; e domingo, das 6h30 às 22h30

Telefone: (75) 99300-7186

BA-502

1. Churrascaria Pimentas

Endereço: BA-502, R. São Gonçalo - Tomba, Feira de Santana - BA, 44092-044

Funcionamento: Segunda a sexta, das 7h30 às 15h30; sábado, das 8h às 16h

Telefone: (75) 99130-6650

2. Restaurante Fazenda Santa Cruz

Endereço: BA-502, 1123 - Muritiba, BA, 44340-000

Funcionamento: Quinta a domingo, das 11h30 às 17h

Telefone: (71) 98751-5651

3. Restaurante Cheiro de Roça

Endereço: BA-502, km 08, Centro, São Gonçalo dos Campos - BA, 44330-000

Funcionamento: Todos os dias, das 11h30 às 14h30

BA-026

1. Churrascaria Boa Vista

Endereço: BA-026, km 23, Maracás - BA, 45360-000

Funcionamento: Todos os dias, das 6h às 22h

Telefone: (73) 99170-8416

2. Lanchonete e Restaurante do Louro

Endereço: BA-026, Nova Itarana - BA, 45390-000

Funcionamento: Segunda a sábado, das 7h às 19h; domingo, das 7h às 15h30

Telefone: (73) 98842-9933

3. Chapa Kente – Posto WS

Endereço: BA-026, Maracás - BA, 45360-000

Funcionamento: Todos os dias, das 8h às 23h55

Telefone: (73) 98814-3554

BA-500

1. Baita Boi Churrascaria e Pizzaria

Endereço: Praça Sen. Temistocles, 612 - Centro, Cruz das Almas - BA, 44380-000

Funcionamento: Todos os dias, das 6h às 23h30

Telefone: (75) 98283-1971 / (75) 98283-1339

2. Pães e Pastas Gastrobar

Endereço: R. Prof. Mata Pereira, N° 230 - Centro, Cruz das Almas - BA, 44380-000

Funcionamento: Terça a domingo, das 18h à 0h

Telefone: (75) 99932-0712

3. Bar e Lanchonete A Pergula

Endereço: Praça Sen. Temistocles, 1 - Centro, Cruz das Almas - BA, 44380-000

Funcionamento: Todos os dias, das 7h às 22h

BA-052

1. Restaurante, Bar e Lanchonete Oficina do Sabor

Endereço: BR-052, R. Rosalvo Bento Santana - América Dourada, BA, 44910-000

Funcionamento: Todos os dias, das 7h às 23h

Telefone: (74) 98841-0403

2. Cabrito & Cia

Endereço: BA-052, Baixa Grande - BA, 44620-000

Funcionamento: Todos os dias, das 11h às 15h30

Telefone: (74) 99994-7033

3. Grupo Pimenta – Churrascaria e Lanchonete

Endereço: BA-052, KM 271, Morro do Chapéu - BA, 44850-000

Funcionamento: Todos os dias, das 5h às 22h

Telefone: (74) 3653-2850

4. Carne Assada Irecê

Endereço: Posto Copa 70, próximo ao contorno, BA-052 - São Gabriel, Irecê - BA, 44900-000

Funcionamento: Todos os dias, das 5h30 à 0h

Telefone: (74) 99905-8115

5. Companhia do Churrasco

Endereço: Rodovia BR-52, 1805, R. Alto da Chapada, Morro do Chapéu - BA, 44850-000

Funcionamento: Todos os dias, das 6h às 22h

Telefone: (74) 99942-3470

BA-262

1. Padaria Avenida

Endereço: BA-262, 268, Poções - BA, 45260-000

Funcionamento: Todos os dias, das 9h às 17h

Telefone: (77) 99985-0247

2. Pizzaria Central Iguaí

Endereço, BA-262, Rua Travessa Salviano Marquês, número 38 - Centro, Iguaí - BA, 45280-000

Funcionamento: Segunda a sexta, das 19h às 22h30; sábado, das 19h à 0h; domingo, das 19h às 23h30

Telefone: (73) 98815-9738

3. Restaurante BA 262

Endereço: Anagé, BA, 45180-000

Funcionamento: Segunda a sábado, das 9h às 16h

Telefone: (77) 99814-1106

O Projeto São João 2024 é uma realização do jornal Correio com apoio da Sicoob.