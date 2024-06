SÃO JOÃO

Vai viajar no São João? Saiba quando pegar a estrada para evitar engarrafamento

Publicado em 16 de junho de 2024 às 11:00

O São João é o feriado com maior movimentação nas estradas, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A previsão é que o fluxo dos veículos nas rodovias que cortam a Bahia aumente em torno de 30% em relação à média dos dias normais.

Na BR-324, principal rota de quem segue da capital para o interior, a estimativa da Via Bahia, concessionária que administra a rodovia, é de 370 mil veículos. Com isso, é preciso adotar cuidados redobrados devido aos riscos de acidentes e ainda ter paciência com os engarrafamentos.

Na saída de Salvador, pico de movimento nas estradas deve começar no fim da tarde de sexta-feira (21), se estendendo pelo sábado (22) pela manhã. Já para o retorno, o fluxo maior está esperado para a tarde e a noite de segunda-feira (24), além da manhã da terça-feira (25).

Especificamente para a BR-324, a Via Bahia acredita que, no dia 21, haverá aumento significativo de movimento das 5h às 11h e das 13h às 16h. No dia 22, o pico deve acontecer entre 5h e 11h e, no dia 23, das 7h às 12h. Para o retorno, nos dias 24 e 25, o tráfego deve ficar intenso entre 9h e 20h e 6h e 13h, respectivamente.

O consultor imobiliário Vilmario Lima, de 65 anos, conta que a estratégia é sair cedo, às 5h da sexta-feira, mas que, como muita gente pode pensar da mesma forma, o que resta mesmo é ter paciência. “Uma vez, na volta para casa, saí 10h e cheguei 21h”, lembra. Ele costuma ir com a esposa de Salvador para Antas, um trajeto que deveria durar seis horas de viagem.

Além da BR-324, a BA-093 também deve ter grande movimento. De sexta-feira (21) a segunda-feira (24), é esperado o movimento de aproximadamente 300 mil veículos nas praças da Concessionária Bahia Norte (CBN), que administra a rota. Em 2023, foram 294.596.

Para a BA-099, a previsão da Concessionária Litoral Norte (CLN) é de 134.818 veículos no período de 21 a 25 de junho, representando um aumento de 2,8% em relação a 2023. Os dias mais intensos serão a sexta-feira (21), com maior intensidade entre 9 e 19h no sentido Linha Verde; e segunda-feira (24), com maior movimentação entre 10h e 20h, sentido Salvador.

Acidentes

Além do engarrafamento, Vilmario conta que presencia muitas atitudes imprudentes por parte dos motoristas. “O pessoal quer colocar velocidade, fazer ultrapassagens e não respeita a faixa contínua”, reclama. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra), no São João de 2023, foram registrados 121 acidentes, com 15 vítimas fatais. A PRF aplicou 4.668 autuações no período.

O superintendente de Infraestrutura e Transporte da Seinfra, Saulo Pontes, comemora a redução dos acidentes de 2021 para 2023 em 4%, mas mantém o alerta.

Os trechos com mais acidentes no ano passado foram: BA262 (Vitória da Conquista X Anagé), BA513 (Santo Amaro X Cachoeira), BA263 (Vitória da Conquista X Itambé), BA535 (entroncamento da BA 531 para Abrantes; entroncamento da BA 526 para Rótula da CEASA).

Segundo os registros da PRF, a maioria dos acidentes são de colisões traseiras. “Esse tipo de sinistro está relacionado ao comportamento imprudente do motorista de não guardar distância de segurança do veículo da frente. A manutenção da distância segura é importante para que o condutor tenha tempo para reagir e possa realizar a frenagem quando necessário”, alerta o órgão.

Para calcular a distância ideal, a orientação é marcar um ponto fixo na estrada e contar um tempo superior a dois segundos de intervalo entre o momento em que o veículo da frente e o seu veículo passar por ele.

O motorista de aplicativo Vinicius Dantas, de 30 anos, conta que já presenciou muitos acidentes. Ele costuma sair de Salvador, onde mora, passar o São João com a família em Irará, sua cidade natal. “Acho que, às vezes, os motoristas não prestam muita atenção ou não têm experiência com estradas”, avalia.

Mas Vinicius reconhece que a habilidade ao volante não é suficiente e compartilha os cuidados que toma. “Eu checo as condições do veículo e garanto que vou estar descansado, bem alimentado e, claro, sem ingerir bebida alcoólica”, destaca.

Descansado e sem beber

O presidente da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet), Antonio Meira Júnior, alerta que o estado de saúde do motorista é um dos principais fatores capazes de causar ou agravar sinistro de trânsito, já que a atenção e a capacidade de reação e tomada de decisão é fundamental.

“O álcool aumenta a negligência aos riscos e reduz a capacidade de percepção da velocidade e dos obstáculos, os reflexos e a habilidade de controlar o veículo. Também diminui a visão periférica e a preocupação do condutor com o que acontece lateralmente, então os retrovisores passam a não ser levados em conta”, explica o presidente.

O ortopedista Marcelo Midlej Reis também alerta para a importância de checar a posição do banco. “O corpo deve estar completamente encostado no banco; ao girar o volante, os ombros devem continuar tocando o encosto e os braços devem estar ligeiramente dobrados”, indica. A melhor posição de ajuste é a que permite que os olhos estejam aproximadamente na metade superior do para-brisa.

“Os joelhos e cotovelos devem ter espaço suficiente para se movimentar; quando o pé estiver pressionando o pedal do freio, os joelhos devem estar ligeiramente dobrados”, indica.

Em casos de problemas de circulação, a orientação do ortopedista é o uso de meias de compressão e um alongamento de pernas, braços e costas antes de entrar no carro. Para evitar o desconforto e o cansaço, uma pausa de 10 minutos a cada duas horas é interessante e pode ser aproveitada para ‘esticar o corpo’, ir ao banheiro, beber água e se alimentar, orienta Marcelo.

ALERTA (Fonte: PRF)

Excesso de velocidade – 90 acidentes este ano – risco de multa de até R$880,41 e CNH suspensa

Ingestão de bebida alcoólica - 70 acidentes este ano – risco de multa de R$ 2.934,70, suspensão do direito de dirigir e retenção do veículo

Ultrapassagem proibida – 200 acidentes este ano – risco de multa de até R$ 2.934,70 e suspensão da habilitação

RESTRIÇÃO (Fonte: PRF)

Devido ao fluxo intenso, veículos especiais terão restrição de circulação nos trechos de pista simples. Os dias e horários de restrição são: 21/06 (16:00 às 22:00), 22/06 (06:00 às 12:00) e 24/06 (16:00 às 22:00). O descumprimento constitui infração de trânsito de natureza média (5 pontos) e multa de R$ 130,16. Veja as características dos veículos especiais:

Largura máxima: 2,60 metros

Altura máxima: 4,40 metros

Comprimento total de 19,80 metros

Peso Bruto Total Combinado (PBTC) para veículos ou combinações de veículos: 58,5 toneladas.

DICAS:

Certifique-se de estar com os documentos do carro em dia, assim como a carteira de habilitação

Certifique-se de que o veículo oferece condições seguras e confortáveis para o motorista e passageiros

Cheque os pneus e faróis do carro e garanta uma quantidade suficiente de combustível

Cheque a posição do banco e a distância dele em relação ao volante

Não use o celular enquanto estiver dirigindo; se precisar recorrer a GPSs, acione o assistente virtual ou o carona

Certifique-se de que todas pessoas no veículos estejam usando cinto de segurança

Coloque crianças menores de 7 anos e meio no bebê conforto, cadeirinha e/ou assento de elevação

Preze por uma boa noite de sono na véspera da viagem

Alimente-se e hidrate-se bem

Faça paradas a cada duas horas de viagem