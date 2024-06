SÃO JOÃO

Vai viajar no São João? Veja um guia completo para você curtir o melhor da festa na Bahia

Confira onde celebrar, na capital ou no interior, na praça, em eventos públicos, ou em frente ao portão, comendo amendoim e saboreando aquele bom e velho licorzinho

Saulo Miguez

Publicado em 20 de junho de 2024 às 11:04

Guia junino CORREIO 2024 Crédito: Ilustração Quintino Andrade

Olha pro céu, meu amor... e não perde de vista o que vai rolar nos arraiais dos quatro cantos da Bahia. Para facilitar as andanças no mês mais abençoado do ano, o CORREIO publicou, no dia 15 de junho, o seu já tradicional Guia Junino, um roteiro completo para ajudar você a pular qualquer fogueira e não se perder do seu par no vai e vem da quadrilha.

Pelo amor à santíssima trindade junina, muita atenção nas estradas e prudência com os fogos de artifício. Nossa equipe ouviu especialistas e fez aquele check-list que nunca é demais lembrar quando for pegar as rodovias e curtir a festa. Uma reportagem mostra também a evolução e os cuidados na fabricação e uso das bombas, traques, chuvinhas e vulcões.

Leia mais Qual é o futuro dos fogos? Setores debatem saída para bombas de São João

Nessa tradição que é tão nossa, trouxemos histórias que parecem saídas de cordéis, como uma celebração de batismo de fogueira, em plena Chapada Diamantina, que se mantém acesa há quase um século.

Quem tem um pé, ou pelo menos uma boa lembrança, no interior, terá as vistas marejadas ao partilhar as memórias das canções aprendidas nas noites frias, sob o céu estrelado enquanto reverencia o santo anunciador. Asa Branca, Festa na Roça, Pagode Russo, Esperando na Janela, são muitos os clássicos.

E falando em boa música, este ano o Troféu Correio Folia Junina chega à sua 3ª edição. Até o dia 28 de junho, véspera de São Pedro, o leitor poderá escolher entre 20 canções selecionadas pela nossa curadoria, a melhor música do São João deste ano.

Nossa reportagem encontrou as cidades que resistem à modernidade e onde só o forró reina soberano no palco da festa. Sertanejo, arrocha, funk ou pagode não cabem nesse matulão, nem tampouco encontram espaço para embalar os bailados das Carolinas nas salas de reboco.

Mas como nem tudo é pé de bode, zabumba e triângulo, desbravamos também os mega arraias. Festejos suntuosos promovidos por centros como Cruz das Almas, Senhor do Bonfim e Santo Antônio de Jesus que transformam suas praças em festivais apoteóticos, com som, luz e atrações de “festas de camisa”, mas sem cobrar ingresso por isso.

Para quem vai ficar em Salvador, também terá muito xote para dançar. Preparamos um compilado com o que vai rolar de melhor no incomparável São João no Pelô e no Parque de Exposições, ao longo desses 12 dias de festa que dão um ar de interior à capital.

Por certo que não esquecemos da comida. Afinal de contas, sem amendoim, canjica e licor o São João não estaria completo. Aqui no nosso guia você encontra onde comprar os ingredientes para a sua ceia junina com qualidade e no precinho, e ainda conhece os melhores fornecedores dos pratos típicos que fazem a alegria da noite. Quem curte uma boa história, vai conhecer a família Roque Pinto e seu famoso licor.

Nossos colunistas também prepararam com o carinho que a festa merece conteúdos muito especiais. Marrom abriu seu baú de grandes histórias e resgatou a trajetória de Kátia Cilene e a banda símbolo do São João nos anos 1990 Mastruz com Leite; Flávia Azevedo trouxe as mudanças que fortalecem o São João e Vanessa Brunt listou restaurantes e bares de Salvador que entraram no clima e vão promover seus próprios arrasta pés.

Dito isso, agora é ler e compartilhar o guia, alinhar a blusa quadriculada, caprichar no bigode e na maria-chiquinha e se jogar sem medo no dois pra lá e dois pra cá. Bom São João!