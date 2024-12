RMS

Débora Regis anuncia oito secretários e dois dirigentes para gestão municipal de Lauro de Freitas

Carol Neves

Publicado em 30 de dezembro de 2024 às 18:16

Débora Regis Crédito: Tiago Pacheco

A prefeita eleita de Lauro de Freitas, Débora Regis, divulgou nesta segunda-feira (30) uma lista com oito nomes, entre secretários e diretores de autarquias, que farão parte da gestão municipal da cidade a partir de 1º de janeiro de 2025. O mandato se inicia com a posse, que acontece nesta quarta, às 15h, no Cerimonial Cosme e Damião, em Vida Nova.

“Um secretariado qualificado, com experiência e conhecimento nas áreas de atuação e disposição para trabalhar não apenas nos gabinetes, mas nas ruas, ouvindo e atendendo a população", disse Débora durante uma coletiva hoje.

A estrutura da administração foi dividida em três eixos. O primeiro, Governança, Controle e Transparência, será composto pelo Gabinete da Prefeita; Gabinete do Vice-Prefeito; Casa Civil; e as secretarias municipais de Administração; da Fazenda; e de Segurança, Defesa Civil e Ordem Pública.

O segundo eixo: Desenvolvimento Urbano, Econômico e Mobilidade formado pelas secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Inovação Tecnológica, Trabalho e Renda; de Infraestrutura e Serviços Públicos; de Planejamento, Desenvolvimento Urbano Sustentável e de Ordenamento do Uso do Solo; de Mobilidade Urbana; e de Meio Ambiente.

O terceiro e último eixo é o de Desenvolvimento Social e Cidadania, constituído com as secretarias municipais de Desenvolvimento Social e Cidadania; da Mulher, Políticas Afirmativas, Direitos Humanos e Promoção da Igualdade Racial; de Cultura, Esporte, Juventude e Lazer; de Educação; e de Saude. A Procuradoria-Geral, Controladoria-Geral do Município e Casa Civil, são autarquias e integram para fins organizacionais, os eixos de Governança, Controle e Transparência

Veja abaixo os nomes e breve currículo dos oito secretários anunciados:

Secretaria Municipal de Administração - Tassio Lima Azevedo

Advogado, pós-graduado em Direito Eleitoral, vice-presidente da comissão de Direito Eleitoral de OAB de Lauro de Freitas. Expertise em Direito Público com experiência em Procuradoria Municipal e Assessoria Parlamentar, atuou também como Assessor Judiciário junto ao Tribunal de Justiça da Bahia. No setor privado atuou no âmbito administrativo.

Secretaria Municipal da Fazenda – Ricardo Gois

Advogado e contador com especializações em Auditoria, Gestão Pública e Educação Financeira e Gestão de Investimentos, desde 2013 é o Diretor do Tesouro Municipal de Salvador, onde também foi o Controlador Geral entre 2003 e 2004 e Coordenador de Tributos Imobiliários entre 2001 e 2002, também atuou como Controlador-Geral de Dias d`Ávila. Possui vasta experiência nas áreas do Direito Tributário e Financeiro, bem como em contabilidade pública e empresarial, destacando-se em análise e planejamento financeiro. Atuou como professor, é palestrante, treinador e consultor em finanças pessoais e empresariais.

Secretaria Municipal de Segurança, Defesa Civil e Ordem Pública – Glauber Moraes

Administrador, especialista em Gestão Pública, graduado em Avaliação Estratégica de Investimentos e Gestão Financeira, além de empresário na área de Segurança Privada e Segurança Contra Incêndio há mais de 30 anos.

Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Turismo, Inovação Tecnológica, Trabalho e Renda - Luana Vitorino

Psicóloga desde 2016, pós-graduanda em Gestão de Pessoas e empresária.

Secretaria Municipal de Saúde – Mirela Macedo

Mirela Macedo é fisioterapeuta, especializada em Fisioterapia Neurológica e Microfisioterapia, além de ex-deputada estadual por dois mandatos. Possui ampla experiência em gestão de saúde, com mais de 19 anos de atuação na rede privada. Antes de ingressar na política, desenvolveu uma sólida trajetória no Sistema Único de Saúde (SUS), trabalhando em hospitais de referência, como o Hospital Geral Roberto Santos e as Obras Sociais Irmã Dulce. Sua carreira política teve início como vereadora em Lauro de Freitas, no período de 2013 a 2016.

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Juventude e Lazer – Mateus Reis

Vice-prefeito eleito nas eleições municipais de 2024, administrador, graduado em Gestão Pública, Filosofia e Teologia, e ex-vereador.

Procuradoria-Geral do Município - Jarbas Magalhães

Advogado e professor universitário, especialista em Direito Eleitoral e Administrativo, além de Procurador-Geral de Simões Filho de 2017 a 2024.

Chefe de Gabinete - Jonatas Passos

Nascido e criado em Lauro de Freitas, é graduando em Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, com atuação no setor publico e privado.

Casa Civil - Fátima Barbosa

Fátima Barbosa é especialista em Gestão Governamental e Municipal, pós-graduada em Políticas Públicas, Gestão Social e em Administração Hospitalar, formada em Matemática e Comunicação Social/Relações Públicas. Exerceu vários cargos na gestão pública.

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos - Joselene Cardim

É engenheira civil com especialização em Gerenciamento na Construção Civil. Funcionária de carreira concursada da Prefeitura de Camaçari. Já ocupou a função de gerente de Obras e secretária de Obras em Dias D´Ávila. Também foi secretária de Infraestrutura e Obras em Candeias e Camaçari.