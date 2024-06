FIM DA PARALISAÇÃO

Defensores públicos encerram greve nesta quinta (27)

O encerramento sucedeu a aprovação do Projeto de Lei Complementar (PLC) 156/24 que assegura simetria constitucional com outras carreiras do sistema de Justiça

Da Redação

Publicado em 27 de junho de 2024 às 16:54

Os defensores se uniram em ato em frente ao Fórum Ruy Barbosa Crédito: Mila Souza/ADEP-BA

Os defensores públicos da Bahia declararam fim da greve nesta quinta (27). O encerramento sucedeu a aprovação por unanimidade na quarta-feira (26) do Projeto de Lei Complementar (PLC) 156/24 que assegura simetria constitucional com outras carreiras do sistema de Justiça.

A definição de que as atividades vão retornar ocorreu em Assembleia Geral Extraordinária promovida pela Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado da Bahia (Adep) que discutiu a avaliação da greve e a deliberação de novas medidas. As atividades voltam a normalidade a partir desta sexta-feira (28).

“Com o nosso movimento, conseguimos mais uma classe, o que nos deixa no mesmo patamar de outras carreiras, nos dá dignidade. Nossa reestruturação finalmente veio e agora, podemos trabalhar com mais qualidade”, relatou a presidente da Adep, Tereza Almeida.

A proposta aprovada altera a Lei Orgânica e o Estatuto da Defensoria Pública do Estado da Bahia (Lei Complementar nº 26, de 28 de junho de 2006), e a instituição passa a ter a carreira dividida em cinco classes, como ocorre com promotores/procuradores e magistrados, em vez de quatro. Com a nova legislação, os defensores receberão entre R$ 31 mil e R$ 41 mil, a depender da classe.