CIDADANIA

Defensoria Pública Estadual entrega documentos a aldeia indígena no extremo-sul da Bahia

Cerca de 300 documentos de identificação serão entregues aos indígenas da Aldeia Águas Belas, em Prado, no extremo sul da Bahia, no primeiro semestre de 2024. Na última terça-feira (12), 64 novas carteiras de identidade foram entregues pela Defensoria Pública do Estado (DPE/BA) aos habitantes da aldeia.