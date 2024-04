VEJA NOVIDADES

Deguste os melhores: Bahia Vinho Show realiza 10ª edição

Evento acontece nos dias 3 e 4 de maio no Vila Galé

Publicado em 3 de abril de 2024 às 16:53

Evento traz rótulos nacionais e importados Crédito: Divulgação

A 10ª edição do Bahia Vinho Show está marcada para os dias 03 e 04 de maio (sexta e sábado), no Hotel Vila Galé, no bairro de Ondina, em Salvador. Neste ano, o maior encontro do segmento no Nordeste terá uma novidade que solicitada pelo público.

"É com muito prazer que compartilhamos que esta edição comemorativa vai contar com o primeiro Menu Vinho Show, que consiste na parceria com restaurantes selecionados de Salvador na elaboração de harmonizações de seus pratos com vinhos de nossos parceiros expositores", detalha Ivan Baldivieso, organizador da iniciativa.

A lista dos restaurantes parceiros será divulgada em breve.

Na próxima edição da feira, além da esperada mostra com expositores e distribuidores, que inclui degustação de rótulos internacionais e nacionais, ainda é possível contar com uma mesa livre para harmonização com queijos, pães e outros acompanhamentos selecionados. A expectativa do Clube Gourmet, organizador da Bahia Vinhos Show, é que aproximadamente 600 pessoas participem do evento nesta edição.

Público diversificado

Ao longo de suas dez edições, o Bahia Vinho Show viu e participou ativamente do processo de amadurecimento de um público diversificado que inclui enófilos, sommeliers e profissionais do setor. Foram oferecidos aos participantes, uma variedade de rótulos e programação formativa com cursos, e mais de 50 palestras e workshops que trouxeram para o estado nomes de peso do trade nacional.

Conforme levantamentos de consultorias especializadas, o índice de consumo da bebida cresceu cerca de 18% nos últimos quatro anos na Bahia. A oportunidade de expansão se dá pela intensificação do interesse na bebida e pela margem de consumo per capita do baiano ainda ser abaixo de um litro anual, em comparação à média nacional, a qual é de 2,7 litros.

Para Ivan Baldivieso, o evento cresceu junto com o público ao longo dos últimos anos. "Hoje o mercado baiano é outro, muito mais qualificado, tanto do ponto de vista dos produtores, como do público, que aprendeu a reconhecer a qualidade das vinícolas locais promissoras, a exemplo da UVVA, e a construção da Bahia como um importante polo produtor".

Os ingressos para o Bahia Vinho Show já podem ser adquiridos pelo Ticketmax. A classificação etária do evento é para maiores de 18 anos.

Serviço

O quê: Bahia Vinho Show 10ª edição

Quando: 03 e 04 de maio 2024

Onde: Hotel Vila Galé Salvador - Rua Morro do Escravo Miguel, 320 – Ondina, Salvador-Ba

Ingressos: Ticketmax