Deputado baiano recebe alta da UTI após passar por cirurgia de emergência

O deputado estadual baiano Ricardo Rodrigues (PSD) recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta terça-feira (11). O parlamentar foi submetido a uma cirurgia no Hospital Aliança, em Salvador, na última sexta-feira (8), após ser diagnosticado com três artérias obstruídas.

De acordo com o último boletim médico do hospital, emitido às 15h10 desta quarta-feira (12), o deputado continua internado na unidade de saúde e apresenta uma boa recuperação. “A equipe médica avalia que, mantendo a evolução satisfatória, ele poderá ter alta hospitalar nos próximos dias”, diz trecho do comunicado.