VIOLÊNCIA NA BAHIA

'Desastre', diz Bruno Reis sobre cidades baianas no topo do ranking de violência

"É um desastre", assim definiu o prefeito Bruno Reis sobre as cidades baianas que estão no topo do ranking do Atlas da Violência. Entre as 10 cidades com as maiores taxas de homicídios do Brasil, cinco são baianas: Santo Antônio de Jesus (94,1), Jequié (91,9), Simões Filho (81,2), Camaçari (76,6) e Juazeiro (72,3).