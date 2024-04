MOREA

Descubra como será o restaurante no Horto que promete ser um dos mais badalados de Salvador

Ele pertence ao Grupo Soho, especializado em asian fusion.

Alô Alô Bahia

Publicado em 23 de abril de 2024 às 19:31

Projeto do Morea Crédito: Divulgação

Região de Salvador que vem se firmando como um importante polo gastronômico, o Horto Florestal ampliará ainda mais a oferta de sabores internacionais com a abertura, em meados de junho, do Morea, novo empreendimento do Grupo Soho, especializado em asian fusion.

O novo espaço gastronômico da cidade terá 200m² e 100 lugares. O projeto leva a assinatura de Vinicius Rosaneli e Beatriz Edington, do R/ED Arquitetos, escritório que traz no portfólio clientes como Soho, Fira, A Taberna e Sette, entre outros restaurantes.

De acordo com Vinicius, o ponto de partida para a criação do projeto foi a experiência do usuário. “Através de referências da natureza marinha, da arte e da cultura japonesa, foi-se criando o conceito visual e sensorial do Morea”, contou em entrevista ao Alô Alô Bahia.

“Utilizamos materiais diferenciados como musgo natural estabilizado, juntamente com uma sobreposição em painéis de LED exibindo projeções, fazendo alusão ao fundo do mar para trazer essa imersão no ambiente, possibilitando que o cliente tenha uma experiência única e diferenciada a cada visita ao restaurante”, completou Beatriz.

Com menu que trará a fusão das culinárias chinesa, vietnamita e coreana, o empreendimento ocupará o rooftop do Alameda Vert, shopping conceito que funciona na Av. Waldemar Falcão, com lojas, quiosques, estacionamento e bicicletário.