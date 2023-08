Descubra seis alimentos que são aliados do coração

Para proteger o coração e reduzir o risco cardiovascular, é mais importante consumir regularmente alimentos benéficos, como frutas, vegetais, castanhas e peixes, do que cortar radicalmente gorduras de origem animal, como sugere um megaestudo conduzido por cientistas canadenses da Universidade McMaster e publicado no European Heart Journal. Os autores avaliaram pesquisas feitas em mais de 80 países e constataram o benefício dessa alimentação em todas as regiões do mundo.