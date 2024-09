EMANCIPAÇÃO

Desfile em Monte Gordo abre os 266 anos de Camaçari

Evento foi o primeiro de uma série de atos celebrativos que fazem alusão ao aniversário da cidade

Da Redação

Publicado em 15 de setembro de 2024 às 21:55

Desfile cívico aconteceu nesse sábado (14) Crédito: Divulgação

As comemorações pelos 266 anos de emancipação política de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), começaram nesse sábado (14) com o desfile cívico de Monte Gordo. O evento foi o primeiro de uma série de atos celebrativos que fazem alusão ao aniversário da cidade.

Cerca de 1.500 estudantes, divididos em pelotões temáticos que exaltaram as singularidades de Camaçari, se apresentaram com o tema “O Futuro em Nossas Mãos: Escola Pública como Lugar de Destino e Partidas”. O desfile é realizado pela Prefeitura de Camaçari, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), com apoio das demais pastas e órgãos da estrutura administrativa municipal, além de instituições convidadas.

A secretária da Educação do município, Neurilene Martins, falou sobre a importância do desfile. “É preciso celebrar tudo que Camaçari representa, com suas belezas naturais, os aspectos históricos, o desenvolvimento, as potencialidades e, sobretudo, seu povo. O desfile concentra essas características, reafirmando o orgulho que essa cidade inspira”, afirmou.

O desfile também mostrou como a leitura e a escrita, o cuidado com a natureza, o respeito às diferenças e as esperanças e sonhos podem se tornar realidade. Moisés Silva, 10 anos, aluno da Escola Municipal Aloísio de Oliveira, falou com entusiasmo sobre a temática do seu pelotão. “Nossa ala é ‘Minha Cidade tem História’ e valoriza o povo da terra, representando os tupinambás e os africanos”.

Cerca de 1.500 estudantes participaram do evento Crédito: Divulgação

Outra temática relevante trazida pelos estudantes foi o cuidado com a natureza. O aluno Lemuel Salvador, 8 anos, que desfilou fantasiado de guarda florestal, falou da importância do uso consciente dos recursos naturais e da responsabilidade compartilhada de cuidar do meio ambiente. “Nosso pelotão representa a consciência ambiental, mostrando que todos precisam proteger a fauna e a flora. Também não devemos descartar plástico na natureza, entre outras coisas”, explicou.