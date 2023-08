Detido com arma, homem tenta se passar por policial mas é preso na Paralela

Um homem foi preso armado na madrugada de domingo (13),, no entorno do show de Wesley Safadão, no Wet'n Wild, na Avenida Paralela. Ao ser abordado por policiais militares, ele chegou a tentar se passar por policial, o que não foi comprovado.



Segundo a Polícia Civil, uma equipe da 82ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi quem fez a prisão. Os PMs foram ao local após denúncias de que um homem armado estava ameaçando as pessoas.