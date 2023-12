Detran entrega nova pista para exame prático em Salvador

Os exames práticos para retirada da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em Salvador vão passar a ser feitos na nova pista do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), no Shopping Bela Vista. O novo espaço, que fica no Piso G 0, foi entregue nesta quarta-feira (6) pelo órgão.



O espaço tem cerca de quatro mil metros quadrados de área reservada. A previsão é que cerca de nove mil exames por mês sejam feitos no local, incluindo aí provas para duas e quatro rodas, candidatos com deficiência, condutores das categorias C e D. Essa nova pista substitui a antiga, que ficava na sede do Detran, ao lado da Rodoviária.