Devotos encaram até 6h de estrada para celebrar Santa Dulce

Dezenas pessoas se reúnem no Largo de Roma, na tarde deste domingo (13), para celebrar a Festa de Sanda Dulce dos Pobres. Ao som de "Emoções", de Roberto Carlos, o padre Antônio Maria subiu ao palco e deu início ao show, às 15h30. Com a trégua da chuva, o público se reuniu em frente ao palco e acompanha os louvores com animação. Entre os fiéis, estão moradores de Salvador e devotos que enfrentaram horas de estrada em devoção à primeira santa brasileira. Maria Renivalda, de 66 anos, chegou cedo para garantir seu lugar em frente ao palco. Ela faz parte de um grupo de 22 pessoas que saiu de Coronel João de Sá rumo à celebração, em esquema bate e volta. Foram seis horas de viagem, mas a devota garante que o esforço vale a pena.

Às 18 horas terá início a Procissão Luminosa, que sairá do Largo de Roma até a Basílica do Senhor do Bonfim, e retornará para a praça. O encerramento da festa ficará por conta do padre Waldonys, às 19h30.