XÔ, INFLUENZA

Dia D de vacinação contra a gripe tem drive-thru no Centro de Convenções; confira locais

Esquema funcionará neste sábado (10), das 8h às 16h, para o público-alvo

Para ampliar o acesso à vacina contra a gripe, as secretarias Municipal e Estadual de Saúde (SMS e Sesab) montaram um esquema especial neste sábado (10), Dia D de vacinação. Através da parceria, a imunização será disponibilizada em sistema drive-thru no Centro de Convenções, no bairro da Boca do Rio, entre as 8h e as 16h de hoje. >