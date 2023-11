Dia de doar: saiba em quais locais é possível fazer uma doação

Escritora Márcia Mendes, criadora do projeto "Um Livro para chamar de meu". Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Em busca de conscientizar a sociedade surgiu o Dia de Doar, que está comemorando dez anos nesta terça-feira (28). O CORREIO reuniu os locais que estão recebendo doações e até quando a sua doação pode ser feita.



A edição de 2022 da iniciativa movimentou cerca de R$ 4,5 milhões em doações e mobilizou 28 milhões de pessoas e a expectativa é de que estes números sejam batidos em 2023.



A escritora Márcia Mendes realizou, nesta terça-feira (28), com seu projeto “Um Livro para chamar de meu”, a entrega de livros na sala de 3º ano do Ensino Fundamental da professora Helena Nascimento na Escola Municipal Helena Magalhães, em Boa Vista de São Caetano. O projeto de Márcia existe desde 2017 e busca doar livros de literatura novos para crianças que não possuem fácil acesso a este tipo de material e possam receber seu primeiro livro.

“As doações que os meus estudantes receberam foi um ato de extrema generosidade de Márcia e da percepção de uma autora negra que entende a importância de crianças também negras receberem essa representatividade na literatura. As nossas crianças negras precisam, sobretudo, de bons exemplos, exemplos de uma positividade de personagens negros, e essa doação foi extremamente feliz, porque eles são oportunizados a receberem livros novos, que serão, com certeza, amigos deles para toda uma vida”, relata a professora.

Desde que o projeto foi criado, já foram quase 4 mil livros entregues. Para colaborar com o projeto, é só entrar em contato através do site (www.projetoumlivroparachamardemeu.com.br) ou do WhatsApp (71) 99142-0045.

“Doar é tirar de si algo que é bom, que faz bem e dividir com o outro para fortalecer a coletividade. A literatura para infâncias é lúdica e mágica, criança precisa ler em casa para fortalecer o que desenvolveu na escola. Por meio da literatura, podemos abrir portas para que possamos compreender melhor o mundo e das relações sociais. Ler é um direito humano”, destaca Mendes.

Doações de livros de literatura usados em bom estado podem ser doados para o projeto Livres Livros, fundado pela escritora Raissa Martins. Com suas minibibliotecas espalhadas em mais de 50 pontos da cidade, a sede fica localizada na Rua Macapá, 420, em Ondina, e funciona de segunda a sexta das 10h às 16h. O projeto também possui o Clube de Leitura Social, onde investidores podem adotar leitores que irão receber um kit de leitura mensal entregue pela Livres Livros.

As Obras Sociais Irmã Dulce (OSID) estão promovendo durante todo o mês de novembro a campanha “Faça-se Presente”, onde o objetivo principal é captar novos doadores mensais para a Instituição. Além disso, o Setor de Doação da OSID fica em frente à sede da instituição, na Avenida Dendezeiros do Bonfim. Com funcionamento durante todos os dias das 7h às 19h.

Atualmente os itens de maior necessidade da OSID são alimentos não perecíveis, fraldas e produtos de higiene pessoal. Mas são aceitas doações tanto de roupas e brinquedos quanto de utensílios. Os produtos que não são diretamente aproveitados pelos pacientes, a instituição coloca para venda no Bazar Santa Dulce, que tem toda a renda direcionada para a instituição.

A Igreja Sagrada Família, localizada na Avenida Leovigildo Filgueiras, 270 no bairro do Garcia está aceitando doação de alimentos. Enquanto a Paróquia de São Pedro, localizada na Praça da Piedade, aceita doações de alimentos, roupas, brinquedos e livros.

O Salvador Shopping e o Salvador Norte Shopping estão com uma campanha de doação de presentes de Natal para crianças e adolescentes das instituições Doutores d’Alma, Escola Olodum, Grupo Cultural Arte Consciente, Projeto Axé e Projeto Pracatum. Até até 14 de dezembro, o público poderá escolher uma entre as 300 crianças e entregar o presente em Casa do Noel – Piso L1, próximo à Tramontina Store, no Salvador Shopping; Já no Salvador Norte, deve acessar o Espaço Cliente – Piso L2.

Para a doação de sangue e cadastro de medula óssea, o Hemoba está com funcionamento nas Unidades de Coleta (UC) do Hemocentro Coordenador, Hospital Ana Ney, Hospital das Obras Sociais Irmã Dulce, Hospital Geral Roberto Santos, Hospital do Subúrbio e no Hemóvel. Além disso, também são um ponto de doação para o programa Bahia Sem Fome que aceita alimentos não-perecíveis.

Hemocentro Coordenador localizado na Ladeira do Hospital Geral, Brotas. Funciona de segunda a sexta das 7h30 às 18h30;

UC Hemoba - Hospital Ana Nery localizado na Rua Saldanha Marinho, Caixa D'água. Funciona de segunda a sexta-feira das 07h30 às 12h30;



UC Hemoba - Hospital Santo Antônio/Obras Sociais Irmã Dulce localizado na Avenida Bonfim, 161, Largo de Roma. Funciona de segunda a sexta-feira das 7h10 às 11h30 e 13h às 16h;



UC Hemoba - Hospital Geral Roberto Santos localizado na Rua Direta do Saboeiro, Cabula. Funciona de segunda a sexta-feira das 8h às 12h e 13h às 17h;



UC Hemoba - Hospital do Subúrbio localizado na Rua das Pedrinhas, Periperi. Funciona de segunda a sexta-feira das 7h30 às 12h e 13h às 16h30;



Hemóvel – Salvador Shopping localizado na Avenida Tancredo Neves, Caminho das Árvores. Funcionará até o dia 01/12 das 8h30 às 17h.



Para realizar a doação é preciso chegar no local, mas é recomendado o agendamento para grupos pelo e-mail ([email protected]). Mais informações sobre os horários de atendimento das 21 unidades de coleta no interior do estado, consulte o site da Hemoba.

Para doar alimentos não perecíveis, estão espalhados mais de 30 pontos em Salvador e Região Metropolitana do programa Bahia Sem Fome. Entre eles estão os batalhões da Polícia Militar, Quartel dos Bombeiros (Iguatemi), unidades do SAC, escolas estaduais e secretarias estaduais. Mais locais de doação podem ser encontrados no site (https://bahiasemfome.ba.gov.br/espacos-culturais-da-secultba-arrecadam-alimentos-para-o-programa-bahia-sem-fome/)