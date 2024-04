PROJETO #CIRCULEUMLIVRO

Dia Internacional do Livro: Rodoviária de Salvador promove troca de livros, contações de história e palestras

O Terminal Rodoviário Salvador recebeu esta semana um ponto de cultura permanente para os transeuntes de todas as idades. É o projeto #CirculeUmLivro, que promove a doação e a coleta de livros em diversos pontos da cidade. O terminal será agora um ponto fixo para doação e coleta de material literário, e se torna o sexto do tipo na capital.

A variedade foi bem-vinda para Paulo César, 37, e sua mãe, Lindinalva Santos, 60. Eles passaram no local por curiosidade enquanto esperavam pelo ônibus de volta para São Felipe e saíram com três novos livros.

Desde o último dia 15, o evento conta com lançamentos de livros, palestras e contação de história em homenagem ao Dia Internacional do Livro, celebrado em 23 de abril. Na programação desta quarta (24), o momento de interação com o público ficou por conta das autoras Nairzinha e Carla Chastinet.

Para Nairzinha, que já tem 48 anos de carreira, as histórias têm o poder de vencer obstáculos. “Elas se adaptam ao lugar onde você está contando, ao público para quem você está contando. Aqui, nós temos um público passante, não é um público que fica parado diante da história. Mas, ainda assim, você sente que mesmo quem passa rápido ouve, presta atenção e se encanta. A história tem esse poder de tirar um pouco do cotidiano, das dores, e trazer uma outra lógica. Eu acho isso muito bonito”, disse.

Carla enxerga de forma semelhante. A autora, que deixou a carreira acadêmica no campo da biologia para se dedicar aos livros ilustrados, achou na escrita sua paixão: “Eu acredito que as histórias são para crianças de 0 a 120 anos. Esse momento com as crianças é fantástico para que elas ouçam histórias, conheçam os autores e vejam que nós estamos perto, somos de carne e osso, conversamos com elas”.