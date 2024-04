DOENÇA

Distritos sanitários de Salvador recebem inspeção contra dengue

A campanha Salvador Contra a Dengue, coordenada pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), realizou na segunda-feira (15) mais uma inspeção para controle vetorial com a aplicação de inseticidas por UBV Costal em todos os distritos sanitários de Salvador, visando o bloqueio de transmissão focal em áreas com casos notificados da doença.

O objetivo da ação é identificar possíveis depósitos, eliminando ou tratando os criadouros encontrados e passando orientações aos moradores de como combater os focos de água parada. Segundo Lucrécia Lopes, chefe do setor de controle de vetores e animais peçonhentos do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), as ações têm caráter preventivo e pretendem reduzir a ocorrência de notificações nas áreas de maior risco.