FEMINISTA

Djamila Ribeiro dá aula gratuita na Uneb, em Salvador, nesta quinta (14)

Uma das principais vozes dos movimentos negro e feminista, a filósofa e escritora Djamila Ribeiro vai proferir nesta quinta-feira (14) uma aula magna, com vagas já esgotadas, no Teatro da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), no bairro do Cabula, em Salvador, a partir das 18h30.