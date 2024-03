QUATRO MORTOS

Dois aviões caíram na Bahia em menos de 15 dias

Acidentes aconteceram em São Sebastião do Passé, na RMS, e em Barreiras, no Oeste do estado

Publicado em 15 de março de 2024 às 07:00

Destroços do avião que caiu em São Sebastião do Passé Crédito: Paula Fróes/CORREIO

A Bahia registrou duas quedas de aeronaves em um intervalo de 12 dias. Nesta quinta-feira (14), um avião de pequeno porte caiu em São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador (RMS) e matou o piloto Jairo Souza, de 55 anos. No dia 2 de fevereiro, outro avião de pequeno porte caiu em Barreiras, no Oeste da Bahia, e vitimou três pessoas. A reportagem procurou a Força Aérea Brasileira (FAB) para obter um levantamento de quedas de aeronaves contabilizadas no estado em 2024, mas não teve retorno.

O caso mais recente aconteceu durante o trajeto que o avião bimotor fazia do Aeroporto Oscar Laranjeira, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, com destino a Guanambi, interior da Bahia. Testemunhas contaram que a aeronave perdeu altitude, caiu no chão e pegou fogo. Jairo era natural de Caruaru e estava sozinho fazendo a viagem com destino a Guanambi quando o acidente aconteceu.

O avião seguia para Guanambi, mas o plano era parar em São Sebastião do Passé para abastecimento. A aeronave foi adquirida por dois empresários de Guanambi e estava sendo levada pelo piloto para ser entregue. Ele decolou em Caruaru, em Pernambuco, com destino ao Aeroporto Municipal - Isaac Moura Rocha. A causa do acidente ainda não foi confirmada.

A queda foi perto da Isogama, uma empresa de indústria química, em uma região rural, mas próxima da cidade. Imagens mostram a aeronave destruída no meio da mata.

Em Barreiras, a aeronave, que não tinha autorização para táxi aéreo, caiu em uma área de vegetação fechada do aeródromo da Associação Barreirense de Aerodesportiva (ABA), cerca de meia hora após a decolagem. O avião decolou por volta das 10h20.

As três pessoas na aeronave eram o piloto Lucas Corisco, que era de Barreiras, além de Jackson Bonfim e Matheus Bransford Bonfim, 27 anos, de Ilhéus, que eram pai e filho.

O avião perdeu o controle durante o voo, segundo o registro do acidente no site do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

Segundo a ocorrência, os trabalhos relativos ao acidente estão em andamento. "As investigações realizadas pelo CENIPA não buscam o estabelecimento de culpa ou responsabilidade, tampouco se dispõem a comprovar qualquer causa provável de um acidente, mas elaboram hipóteses que permitem entender as circunstâncias que podem ter culminado na ocorrência", diz texto da ocorrência.

A aeronave modelo RV-10 foi fabricada em 2010, e, segundo o Cenipa, decolou para fazer um voo local, com um tripulante e dois passageiros a bordo. "Durante o voo, houve perda de controle em voo e a aeronave colidiu contra o solo", descreveu o órgão.