Avião de pequeno porte cai em São Sebastião do Passé; piloto morreu

Ocorrência foi na manhã desta quinta (14)

Publicado em 14 de março de 2024 às 11:35

Avião cai em São Sebastião do Passé Crédito: Reprodução

Um avião de pequeno porte caiu na manhã desta quinta-feira (14) em São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador. Os bombeiros já foram acionados e estão em deslocamento. Segundo a prefeitura de Guanambi, destino do voo, o piloto morreu carbonizado e estava sozinho na aeronave.

O plano era parar em São Sebastião do Passé para abastecimento do veículo aéreo. A aeronave foi adquirida por dois empresários de Guanambi e estava sendo levada pelo piloto para o destino. Ele decolou em Caruaru, em Pernambuco, com destino ao Aeroporto Municipal - Isaac Moura Rocha. A causa do acidente ainda não foi confirmada.

A queda foi perto da Isogama, uma empresa de indústria química, em uma região rural, mas próxima da cidade. Imagens mostram a aeronave destruída no meio da mata.

Em nota, o aeródromo Ecides Fires (SSDF), que fica em São Sebastião do Passé, esclareceu que o acidente não envolveu nenhuma das aeronaves angariadas no estabelecimento.

No dia 14 de março de 2007, há mais de 10 anos, um avião bimotor carregado com R$ 5,56 milhões caiu na Fazenda Nossa Senhora de Lourdes, matando quatro pessoas. A região é próxima de onde ocorreu o acidente de hoje.

Barreiras

Três pessoas morreram após um avião de pequeno porte cair na cidade de Barreiras, no Oeste da Bahi, no último dia 2. A aeronave, que não tinha autorização para táxi aéreo, caiu em uma área de vegetação fechada do aeródromo da Associação Barreirense de Aerodesportiva (ABA), cerca de meia hora após a decolagem. O avião decolou por volta das 10h20.

As três pessoas na aeronave são o piloto Lucas Corisco, que era de Barreiras, além de Jackson Bonfim e Matheus Bransford Bonfim, 27 anos, de Ilhéus, que eram pai e filho.

A aeronave perdeu o controle durante o voo, segundo o registro do acidente no site do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

Segundo a ocorrência, os trabalhos relativos ao acidente estão em andamento. "As investigações realizadas pelo CENIPA não buscam o estabelecimento de culpa ou responsabilidade, tampouco se dispõem a comprovar qualquer causa provável de um acidente, mas elaboram hipóteses que permitem entender as circunstâncias que podem ter culminado na ocorrência", diz texto da ocorrência.