LUTO

Piloto que morreu em queda de avião na Bahia era de Caruaru

Jairo morava no bairro Alto do Moura, na cidade pernambucana. O pai dele também era piloto e foi fundador do aeroclube de Caruaru.

Nas redes sociais, o prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro, lamentou a morte de Jairo. "Recebi com profundo pesar a notícia do falecimento do amigo Jairo Souza, que ocorreu na manhã desta quinta-feira (14), na zona rural de São Sebastião do Passé, na Bahia. Ele era piloto de avião e contribuiu bastante com a história do nosso Aeroporto Oscar Laranjeira, sendo filho do fundador do aeroclube de Caruaru, Jaime de Souza. Presto meus sentimentos a toda a família e aos demais amigos de Jairo diante desse momento difícil. Que Deus conforte a todos", publicou Rodrigo Pinheiro.