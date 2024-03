AVIÃO DE MARACANGALHA

17 anos depois, outro avião cai em São Sebastião do Passé

O acidente de Maracangalha, como ficou conhecido o primeiro desatres aéreo, levou pânico à população por conta da "caça ao tesouro" que foi aberta na região, com bandidos invadindo as casas em busca dos milhões perdidos.

Equipados com armas, capuz, e muita cobiça, os homens espalharam o medo e dividiram a história do distrito. “Sempre que alguém de fora passa por aqui e puxa uma conversa, pergunta: aqui que caiu aquele avião cheio de dinheiro? Foi um marco nas nossas vidas”, lembrou uma moradora dez anos depois do acidente.