SALVADOR

Dois corpos são encontrados no entorno da Av. Gal Costa

Vítimas estavam em pontos diferentes da via pública

Dois corpos foram encontrados na manhã desta segunda-feira (12) no entorno da Avenida Gal Costa, uma das principais vias públicas de Salvador. As duas vítimas são homens sem identificação formal.

O primeiro foi encontrado na 5ª Travessa Alexandre Ferreira, na altura do bairro Pau da Lima, na periferia de Salvador. Segundo a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa emitiu guias para perícia e remoção do corpo, enquanto realizada investigações para identificar a autoria do crime.