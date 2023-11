Dois homens com quase 100 pedras de crack são presos pela PM em Lauro de Freitas

Dois homens foram presos com 96 pedras de crack por equipes da 52ª CIPM, durante cumprimento da Operação Força Metropolitana, na Rua Euvaldo Santos Leite, no centro de Lauro de Freitas, na tarde desta segunda-feira (27).



Os militares realizavam intensificação de policiamento quando visualizaram um grupo de suspeitos que, ao perceber a aproximação policial, disparou contra os PMs. Houve o revide e após o confronto, durante a varredura na área, dois homens do grupo foram identificados, abordados e presos.