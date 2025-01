SUDOESTE

Dois homens morrem afogados em barragens no interior da Bahia

Um deles caiu de barco e outro foi levado pela correnteza quando tomava banho

Um corpo foi recuperado no Rio Gavião, em Anagé, na Bahia, no domingo (19), por bombeiros militares. Segundo o Corpo de Bombeiros, provavelmente se trata de Paulo Francisco Silva Fernandes, de 38 anos, que estava em um barco com mais duas pessoas e caiu na água depois do motor prender no galho de uma árvore durante uma manobra. Ele não sabia nadar.