QUEIMADAS

Doze municípios baianos registram incêndios florestais no fim de semana

Outras equipes seguem combatendo incêndios florestais nos municípios de Barreiras, Buritirama, Riachão das Neves, Formosa do Rio Preto, Pilão Arcado, Senhor do Bonfim, Juazeiro, Malhada e Jaborandi. A maioria está localizada no extremo oeste do estado.