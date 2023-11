Drogas com destino à Bahia são apreendidas na Operação Correios

Durante a sexta fase da Operação Correios, foi apreendido maconha, haxixe, tetracaína, cogumelos a vácuo e um revólver calibre 38, nesta terça-feira (14), pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), com o apoio do Canil da Coordenação de operações e Recursos Especiais (Core). As drogas seriam distribuídos nas cidades baianas de Ilhéus e Itacaré



Na ação, que aconteceu no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas (CTCE), na Via Parafuso, os policiais também encontraram dez notas de R$ 100 falsificadas. Os dez quilos de drogas apreendidos, avaliados em R$ 300 mil, estavam em caixas de papelão, caixa de som e embalagens de proteínas.