Duas crianças baleadas em menos de 24h em Salvador

O reflexo da violência deixou duas crianças baleadas em menos de 24 horas em Salvador- uma delas morreu. Os dados são Instituto Fogo Cruzado (FC). Ambas situações aconteceram na região do Subúrbio Ferroviário.



O primeiro caso aconteceu na tarde deste domingo (20), durante uma chacina na praia do Tubarão em Paripe. Foram quatro mortos e dois feridos. Entre as vítimas que não resistiram estava um bebê, que havia completado um mês de nascido no dia anterior. O pai dele também veio a óbito.