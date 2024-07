CRIME

Duas mortes a tiros em um dia: Boa Vista de São Caetano tem domingo violento

Forças policiais encontraram vítimas na manhã e na tarde em locais diferentes do bairro

Wendel de Novais

Publicado em 22 de julho de 2024 às 07:01

O bairro de Boa Vista de São Caetano, em Salvador, foi assustado pela violência durante o domingo (21). Em menos de 12 horas, duas pessoas foram mortas a tiros em ruas diferentes. No primeiro caso, a vítima foi encontrada por policiais na localidade de Formiga. No segundo, a vítima estava no chão com mais de 10 tiros no corpo na Rua Yolanda.

Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) confirmou o caso da manhã, informando que policiais da 9ª CIPM foram acionados pelo Cicom para averiguar denúncia de mulher ao solo, ferida a tiros, na Travessa Colombo. “No local, os militares encontraram a vítima sem sinais vitais. O DPT foi acionado para realizar a perícia e a remoção do corpo”, informou, através de nota, a corporação.

Ainda de acordo com a PM, autoria e a motivação do caso serão investigadas pela Polícia Civil (PC). O segundo homicídio foi confirmado, justamente, pela PC. Segundo a polícia, uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionada para realizar remoção e perícia de um corpo já durante a tarde.

“A equipe realizou os primeiros levantamentos sobre um corpo do sexo masculino, sem identificação formal, vítima de disparos de arma de fogo na tarde deste domingo (21), no bairro São Caetano. As circunstâncias, autoria e motivação do crime estão em fase de investigação”, explicou a PC.