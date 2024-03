ARBOVIROSES

Duas mortes por chikungunya são confirmadas na Bahia

Duas mortes por chikungunya foram confirmadas pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) nesta segunda-feira (11). Os óbitos aconteceram em Teixeira de Freitas, no extremo sul do estado, e Ipiaú, no sul da Bahia.