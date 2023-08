Dupla é presa em Irecê com 20 kg de drogas e carro roubado

Dois homens foram presos com 20 kg de drogas e um carro que tinha restrição de roubo, na segunda-feira (21), na cidade de Irecê, na Bahia. Os investigadores monitoravam veículos roubados quando localizaram um carro clonado que estaria sendo usado para transportar droga. Eles identificaram o local onde a droga era acondicionada e a pessoa que guardava os itens. Depois, fizeram uma abordagem e descobriram que o veículo já tinha sido alterado para esconder que era fruto de roubo.

Na sequências, as equipes fizeram buscas em uma casa no bairro Ieda, onde localizaram 17 kg de cocaína e 3 kg de maconha. Dois homens, de 18 e 35 anos, foram atuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação. Outros envolvidos no esquema ainda são investigados.